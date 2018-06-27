蔡英文要全球制約大陸 黃智賢轟：中華民族公敵

2018年06月27日 11:08 中時電子報 謝雅柔

總統蔡英文日前接受專訪，提到願在「對等、未設前提」的情況下與中共國家主席習近平會面。蔡也表示，過去兩年中國想展現他是一個區域霸權，她呼籲國際社會一起行動，來制約中國。對此，資深媒體人黃智賢說「蔡英文要全球制約中國，這是中華民族的公敵」。

蔡總統接受法新社表示時指出，不僅台灣人，相信其他國際社會很多人都覺得中國舉行軍事演習，或是強迫航空公司改變台灣名稱，給世人的印象很清楚「中國正在試圖改變現狀，也讓我們長久以來兩岸之間的平衡，受到威脅」。她希望國際社會大家可以一起行動，「表達我們對民主自由的一種重視，來制約中國、來減少或者遏止中國的霸權擴充」。

對此，黃智賢發文指出，蔡英文要全球制約中國擴張，籲全球志同道合的國家，一起圍堵中國擴張，「當然是政治表演，但情真意切，發自內心」。黃說小英把大陸設定為敵國，指責對岸欺負台灣，要求選民站出來挺民進黨，則是綠營招喚選票的基本邏輯。「蔡英文這個專訪，是個起身砲，選戰開打了」。

黃智賢說從周泓旭案、新黨案，都很清楚看到民進黨立場，看到蔡政府把大陸視做敵國。兩年多來，針對大陸的所有發言，其實沒有變化，所以蔡英文公開要全球國家一起制約大陸，除了選舉，也是台獨之路的必然。「她的台獨路，不是在獨派壓力下勉強為之。她自己就是堅定的台獨工作者」。

黃智賢提及，美國朝野上下，雖對川普有各種意見，但一致的是要全力壓制中國崛起，而台灣對他們來說，是天上掉下來的禮物。台獨的民進黨執政，則是蛋糕上最美味的鮮奶油。「美國的壓制中國大戰略，結合民進黨的台獨之路，就是我們這兩年來看到的所有演變」。蔡英文公開呼籲全球制約中國，把台灣推向打壓大陸崛起的第一線，已完全不把自己看成中國人，自外於中華民族的富強和復興。黃說蔡英文這樣做，當然跟美國與日本有默契，「蔡英文，就是要把台灣走到死棋裡去；蔡英文，不會改變。」

黃智賢臉書全文:

蔡英文要全球制約中國，這是中華民族的公敵

1

蔡英文接受法新社專訪，要全球制約中國擴張。

呼籲全球”志同道合”的國家，一起圍堵中國擴張。

這當然是政治表演，但情真意切，發自內心。

這次專訪，不僅有台灣內部的政治需要，也有國際政治的包廂觀眾，正殷殷期盼她的演出。

並且吹口哨，喊安可。

蔡英文一直是平和的，笑笑的捅刀，然後問你要不要喝水的那種人。

2

蔡英文現在民調只有20%幾，距離年底地方大選只有5個多月。

經濟伴隨兩岸關係下滑，內政倒行逆施。

不過年底的選舉，是縣市選舉，所以民進黨選情未必會崩解。

而民進黨選舉的三部曲，已經準備好在那裏: 撒錢，選舉奧步，罵大陸。

錢，準備了1萬億。

選舉奧步，陸續有招。

把大陸設定為”敵國”，指責對岸欺負台灣，要求選民站出來挺民進黨，則是綠營招喚選票的基本邏輯。

蔡英文這個專訪，是個起身砲。

選戰開打了。

3

從周泓旭案，新黨案，都很清楚的看到民進黨的立場。

就不提對人權和法治的打壓了。

一貫的是，從這兩案，清楚看到蔡政府把大陸視做敵國。

民進黨政府，從蔡英文到發言人，到所有部會，稱呼對岸，都是口口聲聲”中國”。

意思是，他們自己，不是中國。

兩年多來，針對大陸的所有發言，其實沒有變化。

所以蔡英文公開要全球國家一起制約大陸，除了選舉，也是台獨之路的必然。

因為她從不認為台灣是中國的一部份，不認為兩岸是一個國家的暫時分裂，更不願意兩岸統一。

不要以為她言語溫和，從2008年到現在，這是我一貫的提醒。

她的台獨路，不是在獨派壓力下勉強為之。

她自己就是堅定的台獨工作者。

4

美國朝野，上下，雖然對川普有各種意見，但一致的是，要全力壓制中國崛起。

台灣，對他們來說，是天上掉下來的禮物。

台獨的民進黨執政，則是蛋糕上最美味的鮮奶油。

美國的壓制中國大戰略，結合民進黨的台獨之路，就是我們這兩年來看到的所有演變。

蔡英文公開呼籲全球制約中國，把台灣推向打壓大陸崛起的第一線。

其實已經完全不把自己看成中國人，自外於中華民族的富強和復興。

蔡英文這樣做，當然跟美國與日本有默契。

蔡英文，就是要把台灣走到死棋裡去。

蔡英文，不會改變。

5

剩下的問題是，台灣人，在美國圍堵中國崛起時，你要站在哪一邊 ?

難道你要否認自己是中國人?

難道國難多年，國家分裂，你不會渴望國家統一，富強文明的那一天？

(中時電子報)