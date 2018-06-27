只給一天執行預算夠？公督盟籲檢討預算審查機制

2018年06月27日 11:40 中時 季節 、 姚志平

公民監督國會聯盟(公督盟)27日召開記者會，批評如今立法院審預算問題重重，一方面誇張的延宕，國營事業動輒延宕一年才通過，甚至出現只剩一天可以執行的窘境；另一方面，卻又不時出現立委疑似達成勒索目的後突然放水的情形，因此公督盟呼籲應全面檢討預算審查機制。

公督盟預算小組召集人李宗黎批評我國編預算品質不夠，常常是用特別預算，跟一般國家不同。這樣就像考試時先交給老師一個答案，先拿到分數，計算過程之後再說，實在不合民主國家法治要求。

李宗黎說，執政黨常把監督之責丟給反對黨，但執政黨立委更應該要好好監督行政部門，因為行政部門當中的文官系統不會輪替，他們往往為了要能全身而退不惹麻煩，總是循往例辦事，如果不監督，就會繼續浮編預算下去。

公督盟執行長張鴻林則指出，下周立法院要審議凍結的預算，雖然過去確實有立委挾怨報復，藉凍結勒索，但也有些是前面認真審查，後面卻因為忙選舉放水，這種也讓人無法接受。

張宏林列出四種常見凍結案審查放水招式，首先，行政單位書面報告敷衍行事，卻同意動支。再來，凍結理由未具體改善，卻同意動支。第三種，提出大量凍結案的立委，卻缺席實際審查，這種可能就是藉凍結勒索。最後，預算科目總量凍結，未附理由意義不明。

張宏林表示預算延宕最大影響是新興計畫沒辦法動支例如105年的國營事業預算，依法應該在104年11月通過，並於105年執行，結果拖到105年12月30日才通過，只有一天可以執行預算。政府老喊拚經濟，預算沒有過，這些國營事業如何拚？如果立法院認為預算晚通過沒差，就請自己等到其他單位預算都通過了，再請領自己的錢。

公督盟政策部主任田君陽則指出空污法剛通過，問題是環保署的空污防制基金，是在國營事業預算內，這筆預算還躺在立法院，就算有空污法了，要如何執行空污防制？

李宗黎說，預算會被凍結，表示立委發現預算有可批評之處，可能沒編好或過去執行有缺失。會被凍結的預算通常也不是民眾迫切需要的，如果是也不敢凍。源頭就是預算沒有好好編，所以要靠立委，你沒編好我就凍。

張宏林最後表示，希望明年2019的國營事業預算和中央政府總預，能在今年如期通過。

(中時 )