只給一天執行預算夠？公督盟籲檢討預算審查機制

公民監督國會聯盟27日在立法院召開記者會，要求立法院盡速三讀今年度國營事業預算，並實質審查國家百億預算凍結案，公督盟並呼籲立法院應全面檢討預算審查機制，勿再延宕。（姚志平攝）

友善列印
中時

公民監督國會聯盟(公督盟)27日召開記者會，批評如今立法院審預算問題重重，一方面誇張的延宕，國營事業動輒延宕一年才通過，甚至出現只剩一天可以執行的窘境；另一方面，卻又不時出現立委疑似達成勒索目的後突然放水的情形，因此公督盟呼籲應全面檢討預算審查機制。

公督盟預算小組召集人李宗黎批評我國編預算品質不夠，常常是用特別預算，跟一般國家不同。這樣就像考試時先交給老師一個答案，先拿到分數，計算過程之後再說，實在不合民主國家法治要求。

李宗黎說，執政黨常把監督之責丟給反對黨，但執政黨立委更應該要好好監督行政部門，因為行政部門當中的文官系統不會輪替，他們往往為了要能全身而退不惹麻煩，總是循往例辦事，如果不監督，就會繼續浮編預算下去。

公督盟執行長張鴻林則指出，下周立法院要審議凍結的預算，雖然過去確實有立委挾怨報復，藉凍結勒索，但也有些是前面認真審查，後面卻因為忙選舉放水，這種也讓人無法接受。

張宏林列出四種常見凍結案審查放水招式，首先，行政單位書面報告敷衍行事，卻同意動支。再來，凍結理由未具體改善，卻同意動支。第三種，提出大量凍結案的立委，卻缺席實際審查，這種可能就是藉凍結勒索。最後，預算科目總量凍結，未附理由意義不明。

張宏林表示預算延宕最大影響是新興計畫沒辦法動支例如105年的國營事業預算，依法應該在104年11月通過，並於105年執行，結果拖到105年12月30日才通過，只有一天可以執行預算。政府老喊拚經濟，預算沒有過，這些國營事業如何拚？如果立法院認為預算晚通過沒差，就請自己等到其他單位預算都通過了，再請領自己的錢。

公督盟政策部主任田君陽則指出空污法剛通過，問題是環保署的空污防制基金，是在國營事業預算內，這筆預算還躺在立法院，就算有空污法了，要如何執行空污防制？

李宗黎說，預算會被凍結，表示立委發現預算有可批評之處，可能沒編好或過去執行有缺失。會被凍結的預算通常也不是民眾迫切需要的，如果是也不敢凍。源頭就是預算沒有好好編，所以要靠立委，你沒編好我就凍。

張宏林最後表示，希望明年2019的國營事業預算和中央政府總預，能在今年如期通過。

(中時 )

取得台身分證難 朱立倫痛批：台… 大社會最新民調：高雄市長選舉陳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。