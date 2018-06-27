國台辦：寧波公佈惠台80條具體措施

2018年06月27日 11:29 中時 藍孝威

大陸國台辦今年2月公佈「31條惠及台胞措施」後，各地各部門都在積極推動，大陸國台辦發言人馬曉光表示，繼上海市的55條，福建省的66條，廈門市的60條之後，6月19日，寧波市發佈實施「關於進一步深化甬台經濟社會文化交流合作的若干措施」。

馬曉光表示，在寧波市發布的這份措施中，包括支持台胞投資、促進與台貿易及社會文化交流合作、便利台胞在當地學習實習就業創業以及居住生活等方面，共80條具體措施。

在支持台灣同胞投資、積極促進與台貿易方面，明確台企可全面享受寧波各類產業扶持政策；鼓勵台資企業在大陸主板、中小企業板、創業板上市，在新三板和寧波股權交易中心掛牌；寧波口岸採取「一站式檢驗檢疫」「綠色通道」等便利化措施。

在金融服務方面，明確允許台資企業通過貸款、發行債券等形式從境外融入資金，在寧波出口加工區設立的台資企業可賦予增值稅一般納稅人資格。

在就業創業方面，台灣各類人才來寧波就業創業同等享受當地人才引進、培養和服務保障政策待遇；符合條件的台灣地區律師事務所可在寧波設立代表機構；寧波每年為台灣同胞提供不少於1000個就業崗位。

在生活待遇方面，台適齡兒童少年接受義務教育享受市民待遇；在寧波台胞及其家屬享有與寧波居民同等就醫待遇；各級公共文化場館免費向台灣同胞開放，等等。

馬曉光說，除此之外，還有一些省市正在結合當地台企台胞實際需求，加緊制定當地落實「31條措施」的具體實施意見，預計近期就將陸續公佈。

除各省市將陸續發布惠台的實施細則外，大陸對外也將支持台灣團體和人士參與大陸在海外舉辦的文化藝術活動。馬曉光說，5月至6月，中華文化聯誼會在馬德里中國文化中心、馬耳他中國文化中心舉辦「中國文創產品展示周」展覽，兩岸文創機構和藝術家共同參展，展示了兩岸文創產業的創新成果，這是推動兩岸同胞在海外攜手弘揚中華文化的一個積極舉措。

馬曉光說，大陸還將進一步推進落實台胞享受同等待遇。6月14日，中國電視藝術家協會宣佈，根據「31條措施」的相關內容，今年第29屆中國電視金鷹獎將台灣地區演員納入觀眾喜愛的男、女演員獎評選範圍，與大陸演員具有同等參評資格。

6月21日，全國哲學社會科學工作辦公室公佈了2018年國家社科基金年度項目和青年項目立項結果。在大陸工作的符合申報條件的台灣研究人員申報課題157項，經評審立項58項，這些課題主要集中在歷史學、社會學、民族問題、新聞學和語言學等領域。

馬曉光說，大陸還將為台胞提供更多就職就業崗位。6月15日，福建省台辦、教育廳、中國海峽人才市場聯合舉辦福建省台灣教師專場對接會。65所在閩高校發佈引進台灣教師崗位需求536個，現場洽談台灣博士337人次，收到求職簡歷260份。其中68名台灣博士受邀參加了考察面試，47人通過面試，近期將與相關高校簽訂入職協議。

馬曉光表示，大陸推動兩岸同胞交流合作的步伐不會停息，為兩岸同胞謀福祉的真誠善意不會改變。接下來，一些地區和領域在提供同等待遇方面先行先試會有新進展，在推動兩岸產業共同發展方面會有新突破，台灣同胞在大陸發展的機遇會更大，天地會更廣闊。

(中時 )