國台辦：暑假期間 兩岸將有諸多交流活動

2018年06月27日 11:42 中時 藍孝威

每年暑期都是兩岸民間交流的熱季，大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會中表示，為進一步擴大深化兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞相互瞭解，兩岸各界將推出一系列交流活動，涵蓋經貿、文化、青年、體育等領域。

馬曉光表示，在經貿交流方面，各地將結合實際陸續舉辦一系列涉台經濟交流活動。7月，天津市將舉辦第十一屆津台會，貴州省將舉辦第六屆貴州台灣經貿交流合作懇談會，湖北省將舉辦第十五屆湖北·武漢台灣周。

在文化交流方面，馬曉光說，一是在浙江、陝西、廣東等地將舉辦「情系錢塘—兩岸文化聯誼行」「台灣歷史教師中華文化研習營」等品牌活動；二是在雲南、湖南、北京、上海、貴州等地將舉辦「兩岸大學生茶馬古道攝影紀行」「兩岸青年文學營」「兩岸青少年民樂交流演出」「情系青春—兩岸青年中華行」「黔台非遺傳統工藝工作坊」等文化活動，促進兩岸同胞共同攜手傳承中華文化。

在青年交流方面，馬曉光說，除了上次發佈會已介紹的國台辦組織台青暑期實習活動外，又有20家大陸金融機構為台灣學生提供了800個暑假實習崗位，目前名額已全部報滿。由全國台聯主辦的「2018年台胞青年千人夏令營」將於7月上旬舉辦，約1000多名台灣青年將分赴20多個省、市參加活動。

馬曉光說，「兩岸青年交流合作北京峰會」將於7月在京舉辦，包含兩岸青年交流合作主題論壇、兩岸大學生職業技能大賽等活動，屆時將邀請兩岸青年學子約1600人參加。「第十三屆兩岸青年聯歡節暨第六屆海峽青年節」將於8月上中旬在福建省福州市舉辦，計劃舉辦30余項子活動，包括1000名台灣青年在內的近2000名兩岸青年共同參與。

在體育交流方面，馬曉光說，去年第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽和首屆海峽兩岸武術交流會成功舉辦，受到兩岸同胞廣泛關注和歡迎。今年大陸還將繼續組織開展兩岸青少年棒球、武術等大型體育交流活動。

馬曉光表示，此外，在新聞、教育、科技、社區、少數民族等其他多個領域也將陸續舉辦一批形式多樣、生動活潑的兩岸交流活動。這充分說明，兩岸同胞要交流、要合作的民意是任何人都阻擋不了的。

(中時 )