砲轟親家！梅根父：女王寧見傲慢川普也不見我

2018年06月27日 11:21 中時電子報 蔡萱

上個月剛成為英國薩賽克斯公爵夫人的梅根隨著婚後在皇室活動的曝光，看得出她與包括女王在內的王室成員相處融洽。然而她的父親馬克爾卻不是如是，人在美國的他26日痛批英國女王冷淡對待自己，甚至稱女王寧願見到傲慢的川普，也不願見到自己。

梅根的父親馬克爾26日告訴美國著名八卦網站《TMZ》自從上個月接受英國節目的採訪後，自己就遭到英國王室的冷落，他也是自從那時開始完全沒有和白金漢宮的任何人連絡，包括女兒梅根。

對於遭到親家冷落感到不滿的馬克爾說：「如果英國女王願意和我們（美國）傲慢、無知的總統見面的話，沒理由不和我見面，比起他我也差不到哪裡去」。美國總統初見在7月訪問英國時和英國女王伊莉莎白二世見面。

Meghan Markle’s father Thomas Markle has broken his silence on British TV - directing his fury at Queen Elizabeth - after she reportedly refused to meet with him and instead agreed to meet with US President Donald Trump on his official visit in Britain next month. #TenNews pic.twitter.com/axP8JxpCmA — TEN Eyewitness News (@channeltennews) 2018年6月26日

作為英國王室新王妃的父親，馬克爾卻從來沒讓王室省心，他最有名的就是因一連串風波而錯過了哈里王子與梅根的大婚，沒能牽著寶貝女兒的手走上紅毯，將她親手交給哈利王子。對此馬克爾也在上個月接受英國節目上表示，「自己注定只能成為歷史的註腳」，表達自己的遺憾之情。

當初梅根在與哈利王子訂婚後，梅根的家人不時出面喊話，佔盡媒體版面，梅根同父異母的姐姐莎曼珊與哥哥小湯瑪斯不只一次批評梅根忘恩負義，不但不邀請娘家親戚出席婚禮，甚至連過去為支持梅根演藝事業的而破產的父親馬克爾都沒邀請。

好不容易在婚禮前一個月，終於敲定梅根的父親將出席倫敦的婚禮，並且將牽女兒走上紅毯，沒想到就在婚前2周，馬克爾被爆竟然找狗仔串通，拍攝自己為婚禮做準備的照片，並以高價價格售出，在英國引發喧然大波。

馬克爾最終以身體不適、要動心臟手術為由，婉拒了女兒邀請他參加婚禮的好意，沒能和女兒及其新婚丈夫哈利王子還有英國王室一起參與這場世紀婚禮。對此他在事後也不斷表達遺憾和難過，也在節目上爆料自己曾警告哈利不准對梅根動手，或是新婚的小倆口很想要有小孩等內幕。

(中時電子報)