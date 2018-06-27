大社會最新民調：高雄市長選舉陳其邁支持度領先韓23％

2018年06月27日 11:27 中時 曾薏蘋

根據大社會民調中心最新出爐的高雄市長選舉支持度最新民調顯示，民進黨陳其邁支持度46.9%，國民黨韓國瑜支持度23.9%，陳其邁支持度大幅領先韓國瑜23個百分點。

此外，民調數據發現，陳其邁無論在各市議員選區均有10%以上領先幅度，在幾個選區差距甚至達50%以上，值得留意的是，韓國瑜的支持者中有仍33.3%較為看好陳其邁，僅58.8%看好韓國瑜，反觀陳其邁的支持者高達94%看好陳其邁當選，僅微乎其微的0.4%看好韓國瑜當選，顯示陳其邁領先態勢明朗。

這次次調查，陳其邁支持度佔46.9%，領先韓國瑜的23.9%，兩人差距23.0個百分點。另有29.2%民眾尚未表態。

至於這次調查首次公布各市議員選區與市長支持度的交叉分析，調查顯示第一選區(大旗美東九區)，陳其邁49.7%、韓國瑜28.9；第二選區(茄湖路阿田)，陳其邁44.4%、韓國瑜30.3%；第三選區(永岡燕彌梓橋)，陳其邁37.6%、韓國瑜21.5%；第四選區(左楠) ，陳其邁40.1%、韓國瑜31.8%；第五選區(仁社鳥樹)，陳其邁甚至高達64.6%、韓國瑜僅8.7%；第六選區(旗鼓鹽)，陳其邁也高達55.2%、韓國瑜9.3%；第七選區(三民區)，陳其邁50.1%、韓國瑜22.7%；第八選區(前新苓)，陳其邁37.0%、韓國瑜25.9%；第九選區(鳳山)，陳其邁46.3%、韓國瑜32.9%；第十選區(前鎮小港)，陳其邁也高達51.9%、韓國瑜19.4%；第十一選區(林園大寮)，陳其邁45.3、韓國瑜則是25.3%。

在看好度方面，這次調查發現有高達63.9%民眾看好陳其邁會當選，而韓國瑜則僅有14.9%的民眾較看好，另有21.2%民眾未表態。

韓國瑜在黨內初選過關當天就抨擊高雄又老又窮，引發在地人反彈，後來又找了侯友宜、吳敦義南下吃「滷肉飯」，被質疑不了解高雄文化，日前又與國民黨市議員聯合唱衰高雄農產品價格，讓辛苦栽種農民內心淌血。從民調數據分析，解讀韓國瑜一連串錯誤的選舉操作，反而令選民態度保留，也突顯對手陳其邁選情相對穩固。

這份民調係大社會民調中心針對高雄市內年滿20歲以上之成年民眾，於6月21日至22日晚間18:30至22:00執行，以電腦輔助電話訪問系統，進行住宅電話調查，總有效樣本1,077份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

(中時 )