無視財團法人醫院治理亂象 醫改會赴監院檢舉衛福部

2018年06月27日 11:35 中時 鄭舲 、 姚志平

台灣醫療改革基金會今號召70個代表基層醫護的勞團工會、病友社團及藥師等團體到監察院陳情，醫改會指出，過去一年是醫院治理最動亂、最黑暗的一年，陸續爆發長庚醫院急診風暴、馬偕董座爭議，及新光、振興、礦工醫院等治理爭議，但應展現督導職責的衛福部竟是事前「沒查到」、事發「沒下文」、事後「沒結案」，盼監委深入調查政府是否違法失職。

醫改會表示，衛福部號稱「三重監理機制」的財報監管機制不牢靠，審查意見只出現「同意備查」4字，沒有事先發現問題。且健保署依二代健保規定上網公開醫院財報，也淪為「左手收財報、右手貼上網」的例行公事，毫無積極分析功能，更無法有效導引醫院將健保給付收入用在改善血汗醫護問題。

同時，針對諸多醫院弊端，醫改會早在去年11月就請立委提案，並經立院衛環委員會通過決議，要求衛福部上網公布長庚風暴後到各分院進行「即時評鑑」成績，以及馬偕董座爭議及醫療財團法人前往境外的各類投資合作案，進行金流、物流及人流清查報告，但至今仍沒下文。

另外，醫改會也批評，衛福部處理長庚案更是雷聲大雨點小，去年7月17日成立長庚案調查小組，11月20日衛福部「長庚事件調查報告」出爐，要求長庚一個月內提送改善報告。但7個月後的今天，長庚案至今仍沒再度訪查結案？是衛福部想以拖待變，還是長庚大到不能管？

醫改會董事長劉淑瓊指出，醫療法第41條明定，財團法人醫院若辦理不善，中央主管機關得視情節予以糾正、限期整頓改善、停止全部或一部之門診或住院業務、甚至命其停業或廢止許可，衛福部明明有此「尚方寶劍」卻不用，坐視醫院管理與治理亂象不管，監察院有必要介入調查。

與會團體也抨擊，立法院臨時會審議有關宗教及政黨捐助團體的《財團法人法》，卻不敢碰「醫療財團法人」，繼續把攸關全民就醫權益與搶救血汗醫護的《醫療法》修正案放在冷凍庫不願排入三讀。呼籲在立院佔優勢席次的民進黨，宣示會在9月新會期三讀通過《醫療法》修正案。

(中時 )