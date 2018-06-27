MLB》洋基完封費城人 塞弗瑞諾率先奪第12勝

塞弗瑞諾威風八面，7局無失分好投摘本季第12勝。(美聯社)

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中時電子報

洋基昨中止3連敗，27日繼續和費城人交手，王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)與賽揚強投艾瑞耶塔(Jake Arrieta)對陣，毫無懼色，繳7局無失分好投，完全比下艾瑞耶塔，率洋基6比0斬獲2連勝，塞弗瑞諾本季第12勝入袋，躍居聯盟勝投王。

塞弗瑞諾前5局威風八面，只被打3支零星安打，僅讓費城人攻佔上1次得點圈，沒有失分。艾瑞耶塔狀況連連，1上遭席克斯(Aaron Hicks)轟陽春炮；接著3上，他1出局後連挨2安，又陷入一二壘有人危機，下一棒桂格瑞斯(Didi Gregorius)打擊時，二壘手賀南德(Cesar Hernandez)竟還發生失誤。

出局數抓不成，還讓洋基製造滿壘契機，更慘的是，艾瑞耶塔得面對洋基的中心打線。他雖K掉史坦頓(Giancarlo Stanton)，卻連續被托瑞斯(Gleyber Torres)及柏德(Greg Bird)敲安，一口氣掉3分。艾瑞耶塔隨後4上被得第5分，5上被桂格瑞斯陽春炮狙擊，僅投完5局就退場休息。

塞弗瑞諾這場比賽遇到最大危機，出現在7下，該局他在2出局後，連續被打2支安打，遭進佔一三壘。這時，費城人啟用艾德爾(Aaron Altherr)代打，不過塞弗瑞諾穩住陣腳，只用了3顆球，就把艾德爾請回休息室，化解失分危機。

塞弗瑞諾用103球投完7局功成身退，他僅被打6安、無失分，另飆出9K，沒有任何保送，表現相當神勇。洋基第8局啟動牛棚，2名投手各投1局，持續封鎖住費城人打線，順利替洋基守住勝果。塞弗瑞諾率先斬獲第12勝，躍居聯盟勝投王。

(中時電子報)

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