為退休公教警消請命爭權益 台中市國民黨議員齊發聲

台中市議會國民黨團為退休公教警消請命，各市議員並提供服務處作為集體訴訟的平台。（陳世宗攝）

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台中市議會國民黨團27日由書記長李中邀請律師洪嘉鴻，及市議員黃馨慧等人共同舉行記者會。洪嘉鴻提醒收到處分書的退休公教警消人員，若對減少退休金的新處分不服，務必自收到處分書的次日起30天內，依身份別提出複審或訴願。李中強調，未來國民黨各市議員服務處將作為集體訴訟平台。

國民黨籍市議員張瀞分、陳本添、陳成添、李榮鴻、吳顯森、朱暖英、劉士州、沈佑蓮、羅永珍、顏莉敏、黃馨慧、楊正中等議員，今天共同舉行記者會。

洪嘉鴻指出，立法院去年6月三讀通過公務人員退休資遣撫卹法及公立學校教職員退休資遣撫卹條例，並自今年7月1日開始實施，眾多退休公教人員6月11日起已陸續接獲銓敘部、教育部等機關重新審定退休給與的行政處分。

退休公務人員如有不服重新審定的行政處分，要在簽收行政處分的次日起30天內，經由原處分機關銓敘部轉保訓會提起復審。各級公立學校依教育人員任用條例任用的校長及教師，可填妥訴願書，經由教育部、直轄市政府或縣市政府重新審查後，轉行政院或教育部提起訴願。

洪嘉鴻說，法律規定同一事由可匯集，故可於訴願、複審階段就開始匯集選定1到3位較為能言善道人員作為代表人；未來復審或訴願若被駁回則將行政訴訟，每1件裁判費用4000元，但是集體訴訟的裁判費用也算是1件4000元，這些退休人員已被減了退休金還要負擔裁判費。

李中表示，國民黨籍市議員自上週起，已於服務處開始提供複審書與訴願書的空白表格，服務處人員也提供範本協助填寫，市民若有需要請就近到議員的服務處，若日後公教人員的複審或訴願被駁回，為替市民節省裁判費用，國民黨籍議員將會提供服務處作為集體訴訟的資料彙集平台，減輕退休人員的經濟負擔。

黃馨慧呼籲政府機關能夠提供集體訴訟平台，以維護退休國民權益；並促請國民黨市議員提供服務處作為集體訴訟資料匯集聯絡平台。

(中時 )

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