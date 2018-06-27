電影「寒單」開鏡 炮炸肉身寒單祈福 楊貴媚嚇哭

2018年06月27日 11:30 中時 莊哲權

電影寒單今天在台東玄武堂開鏡，現場也進行開炸祈福。（莊哲權攝）

女主角小熏指著肉開肉綻的肉身寒單問：不痛嗎？（莊哲權攝）

電影寒單今天在台東玄武堂舉行開鏡儀式。（莊哲權攝）

台東子弟導演黃朝亮籌備5年，以台東傳統民俗「炮炸寒單爺」為故事大綱的電影「寒單」27日在玄武堂開機，演員胡宇威、小薰、楊貴媚等均到場，楊貴媚被炸寒單的震撼嚇哭，直呼「好可怕」，在電影中挨炸的男主角胡宇威開玩笑地說：「薪水要再高一點」。

開麥拉！集結胡宇威、鄭人碩、小薰、林予晞新生代演員，並結合楊貴媚、高捷、陸奕靜、陳博正、嚴藝文等實力派帝后演出，由「大囍臨門」「大釣哥」導演黃朝亮籌備5年，砸下8000萬元的新作「寒單」27日在台東玄武堂舉行影片開機儀式，預定明年過年檔期上映。

上午的開鏡現場先由馬蘭國小的學生進行了氣勢恢宏的太鼓表演獲，議長饒慶鈴、台東縣政府文化處長鍾青柏、玄武堂堂主李建智，與全體劇組人員焚香祝禱後正式開機，饒慶鈴期許走向藝術的寒單文化與故事，成為台東的榮耀。

隨後進行肉身炮炸寒單祈福儀式，楊貴媚當場被嚇哭，直說好恐怖，男主角胡宇威說，真的很震撼，第一次看有被嚇到，但是也感受到一種溫暖，而且在神轎上一定要堅持到底，展現台東男子漢的精神，女主角小 熏肉身寒單問「痛不痛」，肉身寒單回答「不痛」，小熏回說：你騙人，明明就皮開肉綻。

玄武堂堂主李建智感謝黃朝亮大力推廣「寒單爺」文化，玄武堂將全力支持電影的拍攝，他說，炸寒單就是明知道會痛，還要上去被炸，將來面對更痛的難關，人生會更圓滿，他期許「寒單」將來可以角逐金馬獎，讓東寒單更具知名度。

(中時 )