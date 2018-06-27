中小學校長遴選出亂象 校長協會主張廢除浮動代表

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又到校長遴選季，但出現不少亂象，全國中小學校長協會今天發布新聞稿表示，校長遴選制度應廢除浮動代表，因為老師選自己學校的校長顯然不合理，將導致校長只能討好教師，不敢專業要求，犧牲學生受教權益。

各縣市對於中小學校長遴選委員的人數及各方代表做法不一，目前台北市、台中市、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣的浮動代表制，讓出缺學校的教師及家長各一人（浮動委員）可進入遴選委員，表達多數學校成員的投票決定。

最近的中小學校長遴選，人情推薦及黑函滿天飛，不少縣市狀況百出，讓人跌破眼鏡！今年台南市中小學校長遴選，教育產業工會錄影在臉書直播，未徵求主辦單位和遴選委員的同意，如同公審校長；部分縣市國中小校長遴選，有教師和家長浮動代表，也再度引爆「2票大過13票，這選假的」等爭議。

全國中小學校長協會表示，校長遴選制度一國多制，台北市、台中市、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣的校長遴選制度，有教師和家長的浮動代表，常成為影響整個遴選結果的關鍵。因為魔鬼藏在細節裡，浮動委員是險關，若校長爭取續任，不同意教師提出「不站導護」、「不用到校備課」等要求，可能被教師代表否決續留學校。

全國國中小學校長協會表示，在校長遴選時一旦增加浮動代表，選舉操弄手法，反而成為影響成敗的關鍵，認真辦學將不再是校長獲得認同的方式。尤其，教師與家長浮動委員代表產生後，委員身分將無法保密，遴選過程中，難免產生關說、送禮、逢迎、巴結等不良與不當校園文化。

全國中小學校長協會認為，中小學校長要面對21世紀的教育改革，12年國教也正在緊鑼密鼓的準備，校長做為中小學教學團隊的領頭羊，由誰出任下屆舵手，社會各界皆投以關注眼光，校長遴選制度一定要修正，廢除浮動代表真的有必要！

(中時 )

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