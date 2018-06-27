羅致政：年輕人面對不同挑戰要用新方法

2018年06月27日 11:44 中時 曾薏蘋 、 張鎧乙

為期2日的行程，除參訪228基金會、景美人權園區、慈林教育基金會等台灣民主化過程中的重要足跡外，也會前往宜蘭縣參訪。（張鎧乙攝）

民進黨27日舉辦2018外籍留學生夏令營「Road to Democracy」行前記者會。（張鎧乙攝）

民進黨國際部主任羅致政今召開「民主進步黨2018外籍留學生夏令營」行前記者會，有13個國家外籍學生參加；羅表示，民進黨是一個32歲非常年輕的政黨，這一代的年輕人也面臨不同的挑戰，包括中國非傳統軍事的威脅，及對台灣民主自由可能的影響，因此必須用新的方法來面對這些挑戰。

民進黨國際部今年再次舉辦【Road To Democracy】夏令營，吸引來自瓜地馬拉、德國、印尼、美國、宏都拉斯、越南、蒙古、泰國、加拿大、多明尼加、巴拿馬、馬來西亞、日本等13個國家的外籍留學生參與。

羅致政致詞時表示，台灣民主化的歷史跟民進黨的歷史是緊密結合在一起的，民進黨是從街頭運動起家，很多民進黨的前輩，包括他個人在內，過去都是在台北的街頭到處去抗議、遊行、示威。

羅致政提到，事實上民進黨也有一些堅持的進步價值，各位參訪黨部時會看到創黨18人的照片，這些人不管是在當時的體制內或是政府外的反制運動，不論省籍，目標就是要去對抗當時的威權政府，來建立一個民主自由的台灣。

羅致政表示，民進黨今年剛好成立32年，過去32年經歷過了很多，從反對運動到反對黨，變成執政黨後，失去政權，再重新執政，這個過程都見證了民主重要發展的過程。

羅致政強調，民進黨跟台灣民主的過程是有很多代價，包括很多黨內先進，過去都在監獄裡面度過他們相當重要的一程，但我們依然堅持很多民主重要的進步價值，包括言論自由、人權、LGBT等等，各位在參觀黨部時，也可以看到各部門張貼的各種標語、布置裝潢，都可以反映這些價值已經成為生活的一部份。

羅致政表示，今年依然選定了台北與宜蘭兩個地方，同時做了行程上的小調整，希望藉由參訪二二八基金會、景美人權園區跟慈林基金會等行程，讓大家能夠第一手感受到台灣過去在人權跟民主發展歷史的一部份。

【Road To Democracy】夏令營參訪團為期2日的行程，除參訪228基金會、景美人權園區、慈林教育基金會等台灣民主化過程中的重要足跡外，也有宜蘭縣政府、蘭陽博物館等政績參訪，讓外籍留學生能夠更加了解台灣歷史與追求自由、民主的歷程。

(中時 )