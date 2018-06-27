停課算什麼！復興崗人肉盾牌影片曝光 網驚：金正恩輸了

蔡英文總統去年出席「三軍六校院聯合畢業典禮」，警方與國安特勤人員小跑步跟在總統車隊旁，避免抗議群眾肉身攔車。(資料照/郭吉銓攝）

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中時電子報
/ 綜合報導
台灣蔡英文千人的人肉盾牌。(取自張家銘臉書)

國防部三軍6校聯合畢業典禮，本周五在國防大學政治作戰學院復興崗校區舉行，由於蔡英文總統將親臨主持，為了總統維安，鄰近的文化國小一度被迫停課，引發各界批評，將投入彰化市文化里長選舉的張家銘，在臉書PO出一段蔡英文去年在復興崗時，民眾陳抗拉扯的畫面，最驚人的是，護衛小英車隊的特勤人肉盾牌，如同「移動人牆」，讓網友驚嘆「金正恩輸了」！

台灣退伍軍人權益保護協會等團體去年在復興崗抗議，蔡英文車隊離開時，上百名警方與國安特勤人員用小跑步的方式跟在車隊旁，避免抗議群眾肉身攔車。張家銘在臉書發文指出「北韓金正恩十人保鏢算什麼，台灣蔡英文千人的人肉盾牌」，並在照片上標註「猜猜誰是『民主』地區的領導人」？

據了解，這段影片是去年典禮結束後，總統車隊急忙離開復興崗的畫面。網友諷刺「特勤中心發明的『移動人牆』一時傳為笑話」、「聽說北韓金正恩的車隊護衛，就是COPY我們的!讚啦!!!」

還有網友忍不住批評「女皇出巡阿~~」、「我以爲是警查穿制服3000公尺晨跑」、「是有多怕死」、「出殯嗎？！」、「太誇張」、「真的太扯了，這是第一位民主國家的元首讓人這樣開道保護的吧！！」、「小英的逃亡演習?」、「台灣最美麗的是人(百姓),鬼島最醜惡的是官(政府)!」、「這才是民X黨說的台灣價值」。

(中時電子報)

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