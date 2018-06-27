勞資協商無進展？機師工會釀罷工

2018年06月27日 11:48 中時 陳祐誠

桃園市機師職業工會今（27）日上午召開記者會，控訴中華航空與長榮航空在過去數場的「保障飛安、改善過勞」勞資爭議調解中，資方強硬態度而無法達成任何協議，機師工會宣布，將於7月16日至8月6日期間舉行罷工投票，並於投票後，決定是否針對2家公司進行罷工。

以華航機師為主的機師工會，曾在2015年進行罷工投票，當時有近9成投票率、幾乎百分之百贊成，迫使華航出面協商，以勞資和平收場。機師工會表示，目前華航約有1200名國籍機師、860人加入工會，長榮則約有800名國籍機師、530人加入，工會正當性無庸置疑，但與2大航空公司的協商極不順利，皆以不成立收場。

機師工會長榮分會指出，針對長榮會員訴求依法向桃園市勞動局申請勞資爭議調解，提出16項訴求，除攸關飛航安全與會員是否過勞等工時議題，更包含部分管理相關事項，提出的訴求都是會員長年期盼的感變，但經歷3場調解會，竟無任何一項獲得資方回應與共識。

華航分會則說，今年初再度向華航提出勞資爭議調解，但最後4場調解因資方強勢阻撓而以不成立收場。華航分會指出，自從企業工會改選公司派落選後，公司就關上了與工會溝通的大門，對工會意見一律採取抵制的態度，迫使工會推動罷工投票展現改革決心。

機師工會表示，7月16日至8月6日舉行的罷工投票，工會內部訂下較高的要求，除全體會員贊成票要過半之外，長榮、華航分會贊成票也要各自過半，不讓外界質疑「代表性不足」，也希望獲得航空公司有誠意的對談。

華航稍早回應，2015年與機師工會簽訂7項協議後，已大幅度調整機師勞動條件，並與機師工會共同召開17次團體協約協商會議。2017年9月機師工會以華航解僱該會酒測未過的傅姓代理理事長為由，片面取消協商，公司釋出善意多次去函要求恢復團協協商，機師工會以尚處於不當勞裁調查期間，婉拒復談，協商進度停滯之責應非屬華航。華航強調，公司仍希望勞資能夠理性溝通，秉持共榮原則以達成共識。

長榮航空表示，對於保障飛航安全一向不遺餘力，機師工會日前向桃園市勞動局提出16項勞資爭議調解，分三次調解，每次調解5至6項議題，調解內容多與機師之薪資、福利、公司內部管理權限、增加休時等議題相關，當中3項與飛航安全相關議題，公司與機師的立場目標一致，何況公司現行作法與機師工會的期待相當接近，原有機會達成合意，但桃園市機師工會堅持安全相關議題需與其他議題一起，以包裹式方式要求公司全數同意，致使雙方無法繼續協商。

長榮指出，若機師工會願意繼續協商，針對飛安議題雙方已有共識部分，應可很快取得具體結論。

(中時 )