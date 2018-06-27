義剪逾20載　美髮師里長傳愛鄉里

2018年06月27日 11:58 中時 張穎齊

貢寮區龍崗里長吳美珠（圖穿黑背心者）在里內愛心義剪20餘年。由於龍崗里位處山區，山上獨居及行動不便的長者難以下山理髮，於是吳美珠興起上山義剪的念頭。

86歲的蕭聯福阿公（圖中被剪髮者）剪完髮後開心的說「變緣投了」，非常滿意里長的手藝。（張穎齊攝）

新北市貢寮區龍崗里長吳美珠以一身美髮技藝在里內愛心義剪20餘年，由於龍崗里位處山區，山上獨居及行動不便的長者難以下山理髮，於是吳美珠興起上山義剪的念頭。當上里長後服務對象更列入經濟弱勢及長期臥床長者，並結合衛生所資源及志工團隊，為民眾提供剪髮、醫療、打掃、煮食等協助，20年來山區里民們都感念在心。

吳美珠說，龍崗里未與海相連，農作以梯田最具名氣，里民自稱「山頂郎」，由於年輕一輩多到都市成家立業，里內老年人口高達3／4。長輩們為了理髮常得等待離鄉外居的家人回來，帶到山下的理髮廳，才能享受剪髮後的清爽感，於是她興起預約上山免費理髮的服務。

現年70歲的吳美珠是貢寮在地人，擔任里長已16年，以前在台北市城中市場一帶開設髮廊，48歲那年回到家鄉照顧年長的公婆，並一頭栽入衛生所志工服務，且善用她的專長進行愛心義剪，即使當上里長後也未曾間斷。

14歲即投入美髮業的吳里長，髮型設計一直是她的興趣，每次到預約長者家，她總是先認真看長者的頭型再設計適合的髮型，修剪完後還會詢問長者滿不滿意，細心的服務，就像是在美容院一樣。在她細心的修剪下，每位長者都容光煥發、神清氣爽。

86歲的蕭聯福阿公剪完髮後開心的說「變緣投了」，非常滿意里長的手藝。在咔嚓、卡嚓的剪髮聲中，吳里長更會與長者們閒話家常關心生活起居，讓老人家們個個笑開懷。

由於龍崗里有許多老年人口散居山上，吳美珠也定期巡山，探望行動不便與長期臥床長者，透過簡單的測量血壓與慰問，來追蹤老人家的健康狀況。尤其颱風來臨時，吳美珠除透過廣播請里民做好防災準備，非得親自上山確認長者安全與山區道路狀況，心裡才會安心。吳美珠說，年輕人多離鄉工作，颱風天連絡不到父母會很著急，所以她也會替山區老人家報平安，讓外地子女放下心中大石。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，龍崗里環境優美，在吳美珠與志工團隊的維護下，獲新北市2011年資源回收評比第1名，並蟬聯多年新北市里環境5星級認證。里內高齡人口眾多，吳美珠除發揮美髮專業服務獨居長者，更積極參與長照課程，及辦理老人共餐活動，深獲里民肯定。

(中時 )