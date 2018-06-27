如何教女學霸？港樂副首席梁建楓：用音樂培養團隊合作

2018年06月27日 11:57 中時 趙靜瑜

古典音樂存在的價值究竟是甚麼？一向以培養香港女領導人為重的香港拔萃女書院200人管弦樂團即將首度訪台，該團音樂總監也是台灣女婿梁建楓認為，課業固然重要，但從課外如參加樂團古典音樂的學習中培養團隊合作，互助信任同樣重要。

梁建楓說，香港社會崇尚傳統菁英教育，香港女拔萃中學培養的多半是香港的領導人以及知識分子，能考進去的學生程度都相當好，充滿自信，勇於嘗試，「我只要給一些提點，這群孩子就會自己找答案。」過去從香港拔萃女書院畢業的包括前國家文化藝術中心董事長陳國慈、影星莫文蔚到港姐麥明詩、龐卓欣等等都是來自該校。

梁建楓舉例，因為是女校，言談必須謹守本分，音樂家的幽默不能在這裡任意發揮，一次他選擇舒曼的樂曲演出時，只有跟學生們點到為止，「舒曼有個學生很崇拜舒曼，但也對於舒曼的太太有好感。」隔了下周上課，「學生們會爭先恐後告訴我，老師你說的學生就是布拉姆斯，他很喜歡師母克拉拉，他們有三角戀。」因為程度好，「我根本不能把她們當成學生來訓練，我在港樂的歷練，也同樣給她們。這反而讓學生好還要更好。」

在此之前，梁建楓只有在香港演藝學院教書，沒有大班課的經驗，「我也很好奇學校為何願意讓我教？後來校長說，她就是希望讓專業的音樂高度提升孩子們的實力，而且因為學校競爭相當激烈，從參與交響樂團的演奏過程中，讓她們知道甚麼是團隊合作，互相協助，取長補短。」

梁建楓從四年前開始擔任香港拔萃女書院樂團的音樂總監，除了訓練音樂之外，也安排樂團對外交流與巡演，梁建楓表示，過去樂團經常赴日、澳門以及大陸巡演，今年暑假則將首度來到台灣演出。十月從香港到北京的高鐵即將通車，香港政府也邀請香港拔萃女書院管弦樂團搭著高鐵去武漢、長沙演出，這也將是香港第一個搭高鐵演出的樂團。

梁建楓畢業自美國茱莉亞音樂學院，師事小提琴教母迪蕾，曾經來台擔任國家交響樂團前身聯合實驗管弦樂團小提琴副首席，工作七年後香港管弦樂團出缺，梁建楓考上後就返港工作至今，已經成為香港管弦樂團的重要成員與樂團親善大使。

「在這裡工作，你不知道這群孩子的底限在哪裡。」梁建楓說，現在樂團出去演出如果有不好的地方，一定是大家一起檢討，而不會怪罪任何一個個人，大家也學習到，樂團就是一個小社會，也幫助她們適應未來的環境。」

(中時 )