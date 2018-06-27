《全台最速報》梅西進球！阿根廷驚險晉級16強

2018年06月27日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎梅西進球！阿根廷驚險晉級16強

2018俄羅斯世界盃D組最後一輪小組賽，除了已經確定晉級的克羅埃西亞，其他三隊都有機會拚最後一個出線資格，非贏不可的「藍白軍團」阿根廷，靠著上半場梅西及下半場羅霍的進球，2：1擊敗「非洲雄鷹」奈及利亞，上屆亞軍阿根廷以1勝1和1負搶下D組第2，驚險晉級16強。

◎維安停課陷蔡英文於不義？柯P：市府也在檢討

總統蔡英文本周五將出席三軍六校聯合畢業典禮，北投分局行文給管制區內的文化國小，要求停課配合維安，導致該校結業式傳出改期，蔡英文更是挨批「擾民！好大的官威！」台北市長柯文哲更隨即召見局處首長了解狀況，最後改口不停課 ，但已對蔡政府形象大扣分，此舉是否是陷小英於不義？柯文哲27日受訪聽聞無奈嘆氣。

◎民俗的驕傲「寒單」開鏡嚇哭女星

台東子弟導演黃朝亮籌備5年，以台東傳統民俗「炮炸寒單爺」為故事大綱的電影「寒單」27日在玄武堂開機，演員胡宇威、小薰、楊貴媚等均到場，楊貴媚被炸寒單的震撼嚇哭，直呼「好可怕」，在電影中挨炸的男主角胡宇威開玩笑地說：「要加薪」。

◎好康大放送 澎湖縣敬老禮金變多了

澎湖老人有福了！中央力挺金援澎湖縣，老人福利再加碼，澎湖縣政府宣布敬老禮金每年5000元將提高為1萬元，今年重陽節率先發放7000元，澎湖老人笑呵呵。

(中時電子報)