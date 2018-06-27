21歲辣妹與12歲男孩嘿咻還生子 男孩母崩潰：想殺了她！

21歲女與12歲男發生性關係並生子，如今她被控強姦。（截自【fox40】畫面）

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中時電子報

美國奧克拉荷馬州摩爾市（MOORE, Okla）警方正以強姦罪通緝一名女子，據悉該名女子從21歲起便與一名12歲男孩發生性關係，兩人持續發生關係3年，該女子並已生下男孩的孩子。男孩母親得知後大崩潰，直說她想殺死那個女人。

據福斯新聞報導，現年23歲的史蒂文絲（Khadijah Stevens）涉嫌從2015年年底（當時她21歲）與被害男孩發生性行為，直至今年兩人仍有接觸，史蒂文絲與被害男孩一家熟識。

「這件案子是關於一名成年人和一個孩子，」摩爾市警官劉易士（Jeremy Lewis）表示，「案情嚴重且變態。這名男孩的家人曾2度報案，請求警方調查他們不尋常的關係，但男孩拒絕與調查人員合作。」劉易士強調，即使這是雙方合意發生的行為，這仍然是一宗強姦案。

直到今年，摩爾警方為被害男孩與史蒂文絲的嬰兒進行DNA檢測，證實嬰兒是男孩的孩子，也證明史蒂文絲與被害人發生了性行為。

被害男孩的母親在得知結果後崩潰了，她向媒體表示，整件事毀了他們全家也毀了她的兒子。「我差點把她殺死，」她說：我想殺了她。」男孩母親哭訴，「我兒子是無辜的，他只是個孩子。」史蒂文絲目前被控強姦，警方已對她發出逮捕令。

(中時電子報)

文章來源：Police Looking for Woman Accused of Having 13-Year-Old Boy’s Baby

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