世足人物》梅西：與神同行 有信心度過危機

梅西進球且阿根廷終於拿到小組賽首勝，讓他相當開心。(路透)

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中時電子報
／綜合報導
梅西伸出雙手食指指向天，感謝老天爺依然眷顧阿根廷，讓他們克服危機，順利晉級。(路透)

「我知道神與我們同在，不會讓我們就這樣離開俄羅斯世界盃。」

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阿根廷31歲當家球星梅西（Lionel Messi），在俄羅斯世足賽最後一場小組賽，總算是一吐開賽兩個禮拜來的所有悶氣，不但踢進個人本屆首顆進球，也幫助「藍白軍團」拿下重要一勝以及16強門票。

賽後梅西分享了這段時間內心的煎熬，還有人民、球迷期待所帶來的壓力，「我知道神與我們同在，不會讓我們就這樣從比賽中淘汰。我不記得是否因為像這次世界盃的狀況，而經歷過如此大的痛苦折磨，也因為感受到了危機，徹底解放我們、放手一搏。」

梅西繼續說：「因為前兩場一敗一和，全隊度過了好幾天難熬的日子，不論是比賽結果，以及球隊內外許多事情，全部同時來考驗我們。很幸運的我們達成任務、目標，大夥清楚勢必要突破重圍，只是沒想到會這麼辛苦，但有信心會克服一切，感謝主讓好事發生了。」

梅西賽後擁抱了最近被傳和球員不合的總教練桑保利（Jorge Sampaoli），桑總說：「這舉動讓我很驕傲，梅西知道我為球隊投注的熱情，我要向他表達的這段旅程的心聲，他明白我們的夢想，就是一起在俄羅斯為阿根廷做重要的事。」

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桑保利補充：「阿根廷擁有全世界最優秀的球員梅西，必須要善用這個優勢，我在乎的是要讓梅西持續在場上，如果他有更多機會控球，球隊就有機會獲勝，要是他被封鎖，阿根廷就會受苦。」

(中時電子報)

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