廖婉如籲花博志工：把自己當發光體

2018年06月27日 11:55 中時 盧金足

花博志工資源中心舉辦花博志工及志工幹部團隊培力營，市長夫人廖婉如（中）分享經驗，期勉花博志工成為發光體。（盧金足翻攝）

2018台中世界花卉博覽會是台中的大喜事，也是全台灣的國際盛會，直至6月中旬止，花博志工招募達2萬多人，台南奇美博物館副館長、台中市長夫人廖婉如與花博志工分享經驗，鼓勵志工把自己當成發光體，花博就是您享受與人互動的過程，讓自己也讓別人發亮的舞台。

花博志工資源中心繼為上萬名志工安排花博課程之後，再開辦10場花博志工及志工幹部團隊培力營。花博志工及志工幹部團隊培力營課程內容除志工關心的排班、交通接駁等說明及意見交換外，並融入性別平等、花博志工運用策略等課程，廖婉如也熱心的與培力營學員分享經驗。

廖婉如以全球知名的迪士尼樂園為例，該樂園定義自己為「全世界最快樂的地方」，而工作人員每天都做例行的工作，如何展現快樂，不擺臭臉？「迪士尼園區就是你的舞台！」廖婉如說，迪士尼樂園告訴每名員工，露出快樂的表情，就能讓來的遊客感受全世界最快樂地方的氛圍，花博志工在園區內何嘗不是如此。

廖婉如表示，志工如果在告知遊客規定之後再加句「為什麼」進一步說明提醒的原因，就會讓遊客從被禁止的不悅感，轉化為被體貼照顧的溫馨感；例如奇美博物館展覽動線規定「一樓進，三樓出」，原因在於這樣的動線規畫，可以將遊客跌落樓梯的風險降至最低。

對奇美博物館展覽動線，有的遊客不解，想隨自己興緻四處參觀，但當志工告訴遊客動線規畫的考量之後，遊客都能接受，但如果只告知規定沒有再說明為什麼，遊客往往不理會這項規定，還可能會產生不高興的情緒，原本貼心設想的目的，反而打折扣。

樂於助人的廖婉如，也期勉志工們要將自己當成發光體，享受與人的互動，抱著藉從事花博志工為自己增能的想法，讓自己發亮，也讓別人發亮，創造美麗、智慧與樂趣的台中花博。

(中時 )