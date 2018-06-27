丁、姚會不會聯手對抗柯文哲？丁守中：可能不會 因為民進黨執政太爛了

國民黨台北市長參選人丁守中昨日（26日）參加保安宮的霞海城隍文化祭遶境活動巧遇民進黨台北市長參選人姚文智。(圖／丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨日（26日）參加保安宮的霞海城隍文化祭遶境活動，大同區長期以來被視為民進黨在台北市最重要票倉，丁守中此舉直搗黃龍，試圖挖綠營選票的意味濃厚，選情逐漸白熱化。

昨日保安宮活動，丁守中與民進黨台北市長參選人姚文智先後抵達，國民黨部分由丁守中領軍，帶領了市黨部主委黃呂錦茹，市議員林亭君、葉林傳、陳炳甫等人，展現母雞氣勢。反觀民進黨僅姚文智一人到場，現任市議員幾乎完全沒人陪同，僅市議員參選人陳怡君到場助陣，場面略顯淒涼。

丁、姚兩人見面時互相加油打氣，丁守中對著姚文智喊「加油加油」，並對著媒體說我們見到面都很友善的，過去在立法院也是老同事，我們絕對是場「君子之爭」。但當媒體問到兩人是否會聯手對抗柯文哲，丁守中笑著回答說「可能不會，因為民進黨執政太爛了。」語畢，現場所有人大笑，姚文智則在一旁尷尬地不知如何回應。

丁守中面對媒體追問日前說柯文哲是鰲拜那丁守中是誰？丁表示自己是一位學者教授，是位讀歷史的人。不過姚文智稍後獨自接受訪問時反酸丁守中，應該好好研究國民黨的歷史，因為國民黨會在這次選舉慘敗，在台灣社會消失，所以丁要好好去當歷史學家，歷史學家來講他應該還不錯。姚文智火藥味十足，也為選情逐步加溫。

(中時電子報)

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