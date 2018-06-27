丁、姚會不會聯手對抗柯文哲？丁守中：可能不會 因為民進黨執政太爛了

2018年06月27日 11:53 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨日（26日）參加保安宮的霞海城隍文化祭遶境活動，大同區長期以來被視為民進黨在台北市最重要票倉，丁守中此舉直搗黃龍，試圖挖綠營選票的意味濃厚，選情逐漸白熱化。

昨日保安宮活動，丁守中與民進黨台北市長參選人姚文智先後抵達，國民黨部分由丁守中領軍，帶領了市黨部主委黃呂錦茹，市議員林亭君、葉林傳、陳炳甫等人，展現母雞氣勢。反觀民進黨僅姚文智一人到場，現任市議員幾乎完全沒人陪同，僅市議員參選人陳怡君到場助陣，場面略顯淒涼。

丁、姚兩人見面時互相加油打氣，丁守中對著姚文智喊「加油加油」，並對著媒體說我們見到面都很友善的，過去在立法院也是老同事，我們絕對是場「君子之爭」。但當媒體問到兩人是否會聯手對抗柯文哲，丁守中笑著回答說「可能不會，因為民進黨執政太爛了。」語畢，現場所有人大笑，姚文智則在一旁尷尬地不知如何回應。

丁守中面對媒體追問日前說柯文哲是鰲拜那丁守中是誰？丁表示自己是一位學者教授，是位讀歷史的人。不過姚文智稍後獨自接受訪問時反酸丁守中，應該好好研究國民黨的歷史，因為國民黨會在這次選舉慘敗，在台灣社會消失，所以丁要好好去當歷史學家，歷史學家來講他應該還不錯。姚文智火藥味十足，也為選情逐步加溫。

(中時電子報)