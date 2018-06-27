總統路過被迫停課 林濁水：決策不是剛過火就是柔過頭

2018年06月27日 11:59 工商 崔慈悌

蔡英文總統出席三軍六校聯合畢業典禮引爆停課爭議，民進黨大老林濁水質疑執政當局的決策「不是剛過火就是柔過頭」，更糟的是還常舉棋不定，什麼時候能夠脫離這種決策模式，什麼時候才能脫離執政困境。

蔡英文本周五（29日）將至國防大學復興崗校區出席三軍六校聯合畢業典禮，爆發因維安交管，逼使鄰近小學停課爭議，雖然最後決議髮夾彎維持照常上課，仍引來外界撻伐。

林濁水今天在臉書表示，去年當局要求特勤「柔性處理」，導致出席國防大學三軍六校聯合畢業典禮時，遭反年改團體突襲，追擊總統座車，那是柔過頭了。今年警方拉起封鎖線，管制人車，連學校都停課，引起民怨，這又是「剛硬過頭」。

他說，當局決策不是剛過火就是柔過頭，沒有一個準則，更糟的是還常常剛柔舉棋不定，部屬不知道要怎麼做。

他舉例，之前民進黨選對會召集人陳明文向黨主席蔡英文報告選對會要提名姚文智，得到的回答竟然是「一定要這樣嗎？」流露的是想禮讓又不敢講清楚的心態，陳明文聽了當然更不敢擔責任，終於造成今天台北市選災向新北及其他各地蔓延的不幸現象。

對於執政當局，林濁水直言，什麼時候脫離中心價值觀拿捏不定，政策非過則不及甚至模糊不清的決策模式，什麼時候才能脫離執政困境。

(工商 )