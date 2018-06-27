台高齡化！未來失智人口恐增！可食地景讓長者開心又環保

2018年06月27日 12:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

少子化問題未解，2018年起，台灣已經進入高齡化社會，長者「失智」問題也隨之而來，去年就有約27萬人失智，衛福部預測未來失智人口只會持續增加！高齡化社會面對問題也有「失智」！據研究指出，預防失智，除飲食控制三高、閱讀，發展社交生活也是重要關鍵！

目前在各縣市政府努力下，推動「長者共餐」已有顯著效果！如可食地景結合「老人共餐」政策，將種植蔬果烹調成一道道佳餚，提供鄰里間長輩共同享用，共餐場地不拘於家中或餐廳，鼓勵長輩走出家中，前往社區人群聚集處一同用餐，豐富長輩的社交生活。

新北市政府自103年開始積極推廣可食地景，除了具有「健康可食」與「都市地景」的雙重效益外，收成的蔬果還能拿來做公益！新莊區雙鳳里與牡丹心社區發展協會，在里長潘素娥與里民志工的共同努力下，以不同主題打造三處豐富收成且美觀好吃的可食地景，分別為咖啡樹區、療癒香草區以及瓜果蔬菜區，不僅為鄰里環境增添許多色彩，也促進鄰里長輩與田園中植栽互動，產生幸福療癒感。收成的咖啡豆與香草成為里民間分享的飲料。

生產的瓜果蔬菜，加上當地公有市場惜食平台的農產品，在當地志工阿姨精湛的廚藝下，每周與當地的長輩一同開伙吃飯，讓獨居或兒女出門上班的爺爺奶奶在志工的陪伴下一同共餐、嬉鬧，長輩們變得更開朗了，鄰里志工們也為爺爺奶奶們的轉變感到喜悅，潘素娥表示，每次看到長輩們開心的笑容，便覺得其中的努力十分值得。

蘆洲區水湳里亦將可食地景收成的作物提供當地老人共餐，在種植、收成、烹調與共餐的互動中，水湳里長吳松標表示，透過可食地景不只達到關照當地里民與長輩的作用，鄰里間的感情變得更加融洽了，長輩在田園中重拾年輕時的回憶，而得以獲得心靈的放鬆與療癒。

在繁忙的都市中營造可食地景日益盛行，越來越多的民眾希望能有一片沉澱心靈的空間種植花草蔬果，並進一步與鄰里、公益團體分享收成的喜悅。

(中時電子報)