食藥署公告 雞蛋允許殘留芬普尼0.01ppm

2018年06月27日 12:20 中時 倪浩倫

國內去年爆發雞蛋中檢出殺蟲劑芬普尼事件，衛福部食藥署今公告，芬普尼不可用於家禽，僅允許殘留於部分米類、雜糧類，但因可能被作為飼料被蛋雞吃下，在經耐受試驗和每日攝取容許量ADI評估後，首此訂出雞蛋殘留容許量為0.01ppm；食藥署指，業者若直接將芬普用於蛋雞上，極大機率會直接超標，該公告將於本月29日上路。

食藥署食品組組長潘志寬說，我國過去僅允許大麥、玉米、燕麥、馬鈴薯等17種雜糧或蔬果類作物，有0.001~0.03ppm不等的芬普尼殘留容許量，今日則公告指出，包括包葉菜類（原訂0.03ppm）、芒果（原訂0.01ppm）、小黃瓜（原訂0.01ppm）、茄子（原訂0.03ppm）、紅豆（原訂0.002ppm）等5種作物，禁止芬普尼殘留，也就是不得檢出。

潘志寬說，芬普尼具毒性，每日容許量低，加上用「噴灑」方式時，容易噴到其他作物，考慮到上述作物有其他的替代殺菌劑，所以做出相關決議，屬於噴灑式的4.95％芬普尼水懸劑也禁止使用。

對於外界非常關心的雞蛋，潘志寬說，去年11月衛福部「食品衛生安全與營養諮議會」和農委會「農藥技術諮議會」召開聯席會議，依國人每人（以60公斤成人為例）每日平均取食量來估算後，同意增訂家禽蛋中芬普尼的殘留容許量為0.01ppm。

潘志寬強調，因部分米類和雜糧類，允許芬普尼殘留，但這些作物常被大量作為飼料使用，蛋雞吃下飼料後，可能讓雞蛋出現微量殘留，所以才替雞蛋訂出芬普尼的殘留容許量；他指出，0.01ppm是經過安全評估的，也是避免業者在沒有違法使用下，卻因飼料問題遭檢出殘留，所做出的決議。

潘志寬說，芬普尼絕不可用於蛋雞、家禽，業者若直接使用，雞蛋的芬普尼殘量有極大機率超標。

(中時 )