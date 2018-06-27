青年讓老屋翻轉 重現在地風華

2018年06月27日 12:45 中時 林志成

高雄鹽埕區舊崛江對面，有一棟五層樓老房子，它的前身是南部地區為人所熟知的「正美禮服」，青年邱承漢辭去原本在台北的工作，回鄉接手改造這棟房子成「叁捌地方生活」據點，透過辦理藝術活動等方式，為在地注入新活力。

「正美禮服」原本是邱承漢的外婆所經營，提供新娘美容、禮服、攝影，在當時是引領潮流的服務體驗。正美禮服後來轉型改以外銷為主，房子因此閒置。為保留老屋歷史與在地文化，邱承漢接手改造成「叁捌地方生活」據點，透過出版季刊、辦理小旅行、城區導覽、藝術活動等方式，為地方帶來嶄新樣貌。

台中則有張珮綺、邱嘉緣2位青年回到家鄉，成立「好伴社計」。5年前她們在台中發現一棟無人使用的昭和年代風格的兩層樓建築，此建築已有80多年的歷史，在30年代曾是白福順律師事務所，後因白律師一家遷移而閒置。

為重現台中舊時代風光，張珮綺、邱嘉緣保留建築外觀原始樣貌，將內部改建成為好伴社計的工作室，從事社會創新實作整合、培育在地青年等工作，並以社會設計的思考方式提供解決問題的方案。

好伴設計也進駐台中第一個完工的社會住宅─臺中豐原安康社會住宅，經營陪伴住民的共好空間「安康好客廳」，不定期舉辦主題活動與藝術展，藉以拉近居民與在地的凝聚力。

台灣許多鄉鎮裡都有老街、老屋曾經繁華一時，因經濟重心轉移，正面臨廢棄、拆除、地方產業、文化流失的問題。一些為保留在地風華努力的青年，透過實際行動，進行老屋再運用，期望讓在地的繁華與美好再次被看見。

為培育更多對投入社區及地方創生有興趣的青年，教育部青年發展署將在7月13日至29日在w台北、台中、高雄、花蓮縣舉辦3天2夜的青年社區行動培訓營，帶領青年參訪一系列青年實作據點，激勵有志回鄉的青年投入行動，並透過培訓營激發更多創意。相關資訊可上活動網站查詢。

(中時 )