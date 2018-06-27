姚文智盼選舉時互相切磋 唐鳳歪頭回「謝謝」

2018年06月27日 14:01 中時 郭建伸 、 王英豪

民進黨台北市長參選人姚文智27日到社會創新實驗中心，拜訪行政院政務委員唐鳳，並參觀中心設備並交換意見.。（王英豪攝）

民進黨台北市長參選人姚文智27日到社會創新實驗中心，拜訪行政院政務委員唐鳳，並參觀中心設備並交換意見.。（王英豪攝）

綠委姚文智（右）今拜會數位政委唐鳳。圖／擷取自姚文智臉書

民進黨台北市長參選人姚文智今拜會數位政委唐鳳，外界日前傳出姚有意邀請唐出任競選總幹事，但兩人今會晤只聊了社會創新的成果，姚提及選舉時，希望未來互相切磋，但唐僅側頭回應「謝謝」，並未主動回應競選協助。媒體追問是否兩人合作破局？姚說，提出市府對開放發展平台的方向就是協助，兩人不斷在架構裡合作就最大的幫忙，直言「大家想太多」。

唐鳳每周三都午間都在空總的社會創新實驗中心提供「office hour」諮詢，姚文智日前預約後於今天拜會。姚文智與唐鳳兩人在會談時聊及開放政府的經驗，唐也分享如何透過協作方式，解決mac在報稅上的問題。

後來唐鳳主動提及姚曾在網路上徵件「大中央公園計畫」，詢問是否有印象深刻作品。姚說，有透過評審、網路投票選出優秀作品，會再把作品提供給唐。

姚也提及唐鳳曾參與他舉辦的兩個論壇，希望未來的這場選舉，或是未來的台北市府，「當然你已經協助整個政府觀念的調整，未來這方面我們互相切磋、互相學習」。唐鳳則旋即將歪頭側一邊，僅簡單回應「謝謝」。

媒體詢問，是否有邀唐擔任競選總幹事？姚說，他們不談具體合作，跟唐鳳的合作也不需要侷限在具體幹部，剛剛對談已讓競選團隊學習很多，表示不只有唐鳳，而是可以邀請更多公民加入團隊，讓台北市更進步。

對於有國民黨議員參選人爆料，有綠營議員與姚不合，姚甚至抱怨議員輔選不力。姚長嘆回應，選舉會有很多以訛傳訛的事情，像是前幾天滷肉飯一樣的誤導，包括青年租屋政策等，很多政策都被刻意誤導，「這幾次與議員的聯合競選、座談會等等，大家都很愉快」，沒有不和問題。

(中時 )