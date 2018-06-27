指間傳遞的愛 美善基金會微電影《沐浴》7月7日首映

2018年06月27日 12:36 中時 曹婷婷

面對家人身體失能，「洗澡」變得無能為力，到宅沐浴安撫失能者與家屬脆弱疲憊的心！美善基金會將於7月7日在全美戲院首映以到宅沐浴服務為主題的微電影《沐浴》，免費入場，但因座位有限，為維持觀賞品質，呼籲想到場欣賞的民眾請務必事先報名。

導演林小衛花費近1年時間籌備、拍攝這部微電影，內心有滿滿感動，寫下「每天面對著無法自理生活的人們，開著車，載著浴缸及設備，到每個需要的家庭洗澡，提供客製化服務，案家空間狹小，他們克服；有的案家是老舊公寓無電梯，他們克服；有的案家在好遠的地方，他們克服，為的是期盼他們不由自主的日子，也能享受泡澡樂趣。」

73歲癌末患者林爺爺接受居家安寧醫療，出院後受限環境與人力因素，已許久沒洗澡，媳婦得知美善基金會提供到宅沐浴服務，趕緊致電詢問能否幫林爺爺沐浴，同仁以最快時間探訪林爺爺，希望讓他有生之年再享有泡澡後的舒適感。

美善基金會指出，到宅沐浴的服務對象都是無法自己洗澡的失能者，透過全身泡澡的方式讓身心放鬆，並重拾身而為人的基本需求。執行長吳道遠神父表示，因看見社區內弱勢長者與失能者及其家庭需要，2014年10月接受慈揚基金會捐贈台南市第1輛到宅沐浴車，正式投入到宅沐浴服務。

有鑒於服務需求者眾多，去年7月經允德實業捐贈第2輛沐浴車，為更多家有失能者的家庭提供這項有尊嚴的服務。

(中時 )