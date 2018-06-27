精算扛一家老小月燒15萬 柯以柔挨酸「吃金條」不爽！

2018年06月27日 12:39 中時電子報 吳品瑤

女星柯以柔與廚師老公郭宗坤結褵6年、育有3個孩子，去年驚爆婚變，柯以柔農曆年後正式提出離婚，兩人目前正打離婚官司爭取小孩監護權，這段期間，柯以柔要煩官司問題還要一邊努力工作扛起家計，今早在臉書開直播「早餐閒聊」也提到近期的心情，其中，對於一家老小一個月開銷要15萬被說是吃金條，她感到相當無奈而冤枉。

柯以柔扛起包含孩子跟爸媽一家6口的家計，日前心情不好跟大家聊聊，曾透露過大約一個月開銷15萬，但卻被人酸「你家吃金條、吃魚翅鮑魚」，讓她大感冤枉，直呼：「是我不會控制嗎？」，今早趁直播精算給婆媽粉絲聽，表示3個孩子一學期註冊費就要各2萬，每月月費則各約1萬元，而三個孩子沒特別學才藝，僅老大上珠心算一學期5千，再加上6口子的保險、健保跟孩子的儲蓄險，還要扛現居處的房貸，以及開車稅金跟燃料費用等，偶爾吃吃餐廳，一次也要花2千跑不掉，出門買菜肉自炊，買一趟大概要1千元，強調「在台北什麼都貴」，他們一家過得樸實，真的沒有比較豪奢，因此感到很冤枉。

而對於隻身一人扛起家計重擔，柯以柔表示自己沒有哭訴，只盼孩子能平安快樂長大，透露其實真的15萬都是基本開銷而已，忙工作時，還好孩子們有柯媽媽幫忙帶，現在有的這個落腳處，也是當初看單價還能接受咬牙買下的，房貸自己扛，至於養爸媽，柯以柔則說「我的就是他們的」，讓爸媽自由花用，但雙親一直都相當節儉，因此雖然辛苦，但卻是「甜蜜的負荷」，至於如今不輕易上節目，她不諱言跟這8個多月的狀態有關，不希望在電視上聊家庭、八卦等敏感話題，需要過濾，因此能上的節目不多，如今除非是比較單純的節目譬如聊女孩子話題等，不然不會去上。

(中時電子報)