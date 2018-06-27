花蓮縣原住民族樂舞人才培育成果展演引人

花蓮縣政府推出《山海奇緣》歌舞劇中，「頭目祈福」的橋段引人。（范振和攝）

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花蓮縣政府推出《山海奇緣》歌舞劇，服裝均由合作單位輔仁大學量身打造，引人注目。（范振和攝）
花蓮縣政府推出《山海奇緣》歌舞劇成功展演後，舞者與觀禮人士合影留念。（范振和攝)

花蓮縣政府原住民行政處27日上午推出原住民樂舞人才培育計畫成果展演會，一齣《山海奇緣》歌舞劇，跳脫花蓮原住民歌舞一成不變的樣態，重新賦予原民歌舞更多的藝術生命，令人驚艷。

花蓮縣政府今年度辦理原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊發展計畫成效卓著，原民處長陳建村指出，這項計畫是縣府爭取花東基金補助，從106年至108年計畫總經費高達6千餘萬元，以原住民族文化為導向，除了扶植表演團隊外，並進行高中職生人才培育作業，以期全面推展原住民族樂舞精華，展現多元文化風貌。

計畫主持人葉芬菊說明，他們一共創新製作六齣歌舞劇，除了《山海奇緣》外，還有《笙歌竹影》、《太魯閣之頌》、《歡樂組曲》、《部落風華》、《魔女》等，而主打的《山海奇緣》將於7、8月演出五場，7月20日至22日於美崙田徑場的聯合豐年節展演是重頭戲。

欣賞完《山海奇緣》或粗獷或優柔的歌舞技藝演出後，陳建村、葉芬菊等人表示，執行團隊從田野調查及口述歷史研究中，以歌舞劇詮釋水璉部落發展史，跳脫以往原住民歌舞一成不變的表現方式，讓花蓮原民歌舞與音樂都重啟新的藝術生命，假以時日定能躍上國際舞台，再創高峰。

(中時 )

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