6千元托育補助 綠委張廖萬堅要求「直接給家長」

2018年06月27日 13:33 中時 楊佳穎

行政院日前公佈準公共化托育政策，將由政府協助支付每月6000元托育費補助給保母或托育中心，藉此減輕父母托育負擔；不過，政策一出引發不滿聲浪，托育團體更醞釀全台串聯抗議。民進黨立委張廖萬堅、何欣純、李麗芬27日上午也召開記者會，支持「直接補助家長」，並要求衛福部社家署對此研議並回應，別讓政府「美意變壞意」。

行政院日前公布準公共化托育政策，針對0至2歲嬰兒的家外送托給予6000元補助。新北市托育人員互助發展協會則上國發會公共政策平台提案，要求準公共化托育補助應直接給予家長，獲得上萬網友附議。

張廖萬堅指出，6000元準公共化托育補助是以政府向托育人員購買服務之方式發放，但在申請到撥款間會有時間差，衍伸出托育人員「代墊款」問題，恐對保母生計產生影響、資金周轉困難；反之若補助給家長，保母每月跟家長收取足額托育費用，就不會有這樣的問題。

張廖萬堅進一步說，申請補助的家長須符合綜所稅率20%以下的排富條款，而保母為確認家長是否符合資格，必須跑市政府查詢，「但星期一到星期五都在帶小孩，怎麼去跑？」且事後發現資格不合，又會有追討費用的問題。他表示，目前的補助機制行之有年，若能沿用，既方便民眾申請，也不會節外生枝。

對照現行台中市托育一條龍，將補助直接發給家長，何欣純也質疑，如今將行政程序負擔加諸在保姆或托嬰中心身上，「保母本身行政能力能否負擔？行政流程是否反而對孩子的照顧產生疏失、發生問題？」都是政府應該更細膩周延考慮的。

她強調，全力支持行政院的準公共化托育政策，但執行面細節不夠細膩周延，甚至造成地方相關團體恐慌、不支持，呼籲行政院馬上召開會議調整執行方式，才不會讓美意變壞意。

與會的衛生福利部社會及家庭署副署長祝健芳則坦言，若延續過去作法補助家長，在行政上來講確實最簡便，但自97年推行托育補助後，發現有「補多少、漲多少」狀況，擔心減輕家長負擔之目標功虧一簣，所以參考國外做法處理。

她也說，幾場說明會中聽到了保母的擔心，如今行政院也希望將相關意見，以及調整做法之衝擊進行分析，會經整理後報給行政院，並由行政院做政策確認。

(中時 )