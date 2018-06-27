加速淘汰老舊汽機車 環保署：空汙抵換僅限高屏

環保署副署長詹順貴說明「移汙抵固汙」的相關規定。（廖德修攝）

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《空汙法》修正案三讀後，移動汙染源（汽機車）排放量可抵換固定汙染源（工廠）的規定引起質疑，有人認為是要為深澳電廠解套。環保署今天上午再次澄清，這僅限於高屏總量管制區，目的是鼓勵工廠購買老舊汽機車，既可取得抵換量來增產或擴廠，又可協助政府加速淘汰舊車，一舉兩得。

環保署副署長詹順貴表示，所謂「移汙抵固汙」僅限空汙總量管制區，目前僅高屏適用，廠商須在已採行最佳可行控制技術、最低可達成排放率等措施後，才能購買管制區內的二行程機車，以及1、2期大型柴油車進行抵換。

而抵換量也有嚴格規定，詹順貴說，換算後車輛需減3.33公噸汙染量才能讓工廠抵換1公噸，即3比1左右。因此每次抵換，總汙染量都會減少，空品隨之提升；這種抵換制度在美國加州已行之有年，確實有助於改善空品。

空保處長蔡鴻德強調，有人質疑工廠排放的汙染物除了PM2.5及其他廢氣，還有重金屬及有毒物質等，與汽機車排汙大不相同。其實只能抵換粒狀物、氮氧化物、硫氧化物、揮發性有機物，而重金屬和有毒物質則不能抵換。

據統計，高屏地區目前有23萬輛二行程機車、1.6萬輛1、2期柴油車可供抵換，至於工廠要如何購買？價格如何？詹順貴說，這由市場機制決定，民間自有辦法。

此外，10年以上汽機車加嚴管制引起不少民眾不滿，環保署說會分階段、期程來進行，第1階段受影響者為1、2期大型柴油車約7萬輛及二行程機車96萬輛；三期柴油車加裝濾煙器、四行程機車保養良好均不受影響。且相關加嚴標準都會按法定程序，確認內容務實可行，並有配套措施才會實施。

詹順貴說，二行程機車族偶爾想騎車上路以車會友，只要先報備環保署也會通融放行，「如果車主視二程車為古董，應該不致每天騎著到處跑吧？」。

(中時 )

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