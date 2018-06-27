綠說九二無共識 蘇起：已盡知識分子貢獻 不喜歡就算了

2018年06月27日 13:02 旺報 潘維庭

近期綠營再指「九二無共識」，「九二共識」創造者、前國安會秘書長蘇起27日表示，當年創造這名詞時有個體會，兩岸主權鬥爭立場差異很深，就像yes和no的差別，愈模糊化愈有空間，愈清楚愈沒空間，現在民進黨希望清楚，兩岸就走向「yes和no的攤牌」。他已盡了自己知識分子對國家社會的小小貢獻，「但被唾棄了，我個人沒有面子問題，沒關係，喜歡就喜歡，不喜歡就算了。」

蘇起27日上午出席前國安會副秘書長楊永明新書《亞洲大崛起：新世紀地緣政治與經濟整合》發表會，回應提問時做出上述表示。他指出，對於兩岸主權立場差異，唯一的辦法就是模糊化，愈模糊愈有空間。早年前總統李登輝在位時，「一中各表」已比「一中」模糊；「九二共識」比「一中各表」更模糊，當時是為民進黨執政後有一個空間而創造這名詞，最近陸委會主委陳明通也承認這是對民進黨有善意、幫他們解決問題。但蘇起表示，民進黨為了內政需要，希望清楚、不要模糊，也可能是為了符合台灣30%民意的理念。

但蘇起指出，很不幸地，若在此事要變得很清楚，最後是「yes跟no的攤牌」，兩邊正走向各自表態清楚，「yes和no兩邊攤牌」的路上，原本雙方的溫和派希望兩岸緩和，營造大環境、大崛起，讓經濟好，但看起來好像愈來愈困難。

被問到兩岸目前僵局怎解？蘇起表示，「我也不知道，我做了我的貢獻，但被唾棄了，我也沒話說，沒關係。我個人沒有面子問題，只是盡了知識分子對國家社會的一點小小貢獻，喜歡就喜歡、不喜歡就算了。」

蘇起引述蔡總統日前接受外媒說法，她說希望大陸要「認識自己做為大國的責任」，蘇起認為，希望台灣政府也要知道我們也有自己的責任，我們是民主國家、要尊重多數民意，執政黨只有30%民意，希望多考慮其它70%的意見；也要盡到亞太地區成員的責任，不是跟人家搗蛋，要跟美、日、大陸都相處好，「現在就看有權力的人怎麼做。」

(旺報 )