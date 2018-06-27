蘇起：小英「一邊一國」概念已出 兩岸只剩對抗

2018年06月27日 13:04 中時 陳建瑜

蔡英文總統日前接受《法新社》專訪時表示，呼籲國際社會共同制約「中國」。國安會前祕書長蘇起今表示，蔡總統使用「中國」而非「中國大陸」，「一邊一國」的概念已出，另談論拉攏全世界對抗大陸，等於走上國際，兩岸和解沒了，只剩下對抗。

蘇起今出席國安會前副祕書長楊永明「亞洲大崛起」新書發表會。蘇起指出，兩岸已經進入「冷對抗」，不是「冷和平」，蔡總統近期談話都用「中國」稱呼，而非「中國大陸」，中國已經是「一邊一國」的概念，換言之，《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》基礎已經沒了。

蘇起還說，蔡總統談話中拉攏全世界對抗大陸，等於走上國際，兩岸和解沒有了，只剩下對抗，且還有「一邊一國」，這等於法律上、政治上、外交上（進入對抗），軍事上尚未，但大概不遠了，「我覺得這是非常不好」。

蘇起強調，蔡總統只有30%的人支持，在台灣她也沒有問過其他70％的意見，跟大陸做全面對抗，「非常不恰當」。

蘇起表示，蔡總統專訪中的談話提及，希望大陸認識自身大國的責任，但他也想呼籲台灣也有自己的責任，民主要尊重多數民意，也要盡到亞太地區成員的責任，即不要跟人家搗蛋，跟美國、日本、大陸相處好，不必喜歡他，但必須要跟他相處。

楊永明則說，他主張穩定的兩岸關係，講求務實彈性，雖然亞洲各國有內在外在因素，但都務實彈性處理，朝政治和解、穩定的架構，進一步經濟整合，台灣要如何彈性務實非常重要，台灣必須重返「九二共識」。

楊永明也提醒，面對亞洲經濟一體化的來臨，包含RCEP、CPTPP及日中韓FTA未來接續生效後，台灣會面臨經濟邊緣化，兩岸關係僵化會讓邊緣化到了難以承受的地步。

(中時 )