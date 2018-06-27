總統赴軍校畢典封街停課惹議 警方決定縮小管制區

警方管制區域所小、時間縮短。

友善列印
中時

北投警分局因應6月29日國防大學復興崗校區「三軍六校院聯合畢業典禮」，昨天引發北投文化國小結業典禮改期，導致「女皇出巡、學童迴避」爭議，警方今早開會，決定縮小管制區域，並強調將採「彈性交通管制」，抗議人潮散去後將會解除管制。

警方強調，公車行進不在交管範圍內，但管制區內復興崗站，自5點30分後過站不停，而文化國小站自8點以後過站不停。

警方表示，29日8時至18時中央北路二段（大業路﹝不含﹞至稻香路﹝不含﹞）將實施彈性交通管制，本次交通管制措施將隨時提供警廣等電臺插播路況報導，以提醒用路人避開管制路段並注意行車安全，勿違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全；另為維護活動交通秩序與安全，如有擴大交通管制範圍與延長管制時間，將隨時由警廣等電臺插播路況報導。

北投警分局於現場實施管制時建議駕駛人改道路線如下：關渡往北投方向：請於中央北路二段左轉稻香路，沿中和街至大業路；或可由中央北路二段右轉地下道，迴轉至大業路527巷接大業路；抑或提前改道由大度路左轉至大業路。

臺北往關渡方向：請直行大業路左轉中和街至稻香路與中央北路二段口右轉；或由大業路左轉大業路527巷，迴轉進地下道，左轉中央北路二、三段；抑或行駛大度路右轉中央北路四段續接中央北路三段、二段。

(中時 )

騎士遭撞「側身下馬」瞬間站立 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。