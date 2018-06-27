總統赴軍校畢典封街停課惹議 警方決定縮小管制區

2018年06月27日 13:29 中時 李文正

北投警分局因應6月29日國防大學復興崗校區「三軍六校院聯合畢業典禮」，昨天引發北投文化國小結業典禮改期，導致「女皇出巡、學童迴避」爭議，警方今早開會，決定縮小管制區域，並強調將採「彈性交通管制」，抗議人潮散去後將會解除管制。

警方強調，公車行進不在交管範圍內，但管制區內復興崗站，自5點30分後過站不停，而文化國小站自8點以後過站不停。

警方表示，29日8時至18時中央北路二段（大業路﹝不含﹞至稻香路﹝不含﹞）將實施彈性交通管制，本次交通管制措施將隨時提供警廣等電臺插播路況報導，以提醒用路人避開管制路段並注意行車安全，勿違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全；另為維護活動交通秩序與安全，如有擴大交通管制範圍與延長管制時間，將隨時由警廣等電臺插播路況報導。

北投警分局於現場實施管制時建議駕駛人改道路線如下：關渡往北投方向：請於中央北路二段左轉稻香路，沿中和街至大業路；或可由中央北路二段右轉地下道，迴轉至大業路527巷接大業路；抑或提前改道由大度路左轉至大業路。

臺北往關渡方向：請直行大業路左轉中和街至稻香路與中央北路二段口右轉；或由大業路左轉大業路527巷，迴轉進地下道，左轉中央北路二、三段；抑或行駛大度路右轉中央北路四段續接中央北路三段、二段。

(中時 )