台南治水成效屢遭質疑抨擊 李孟諺痛批只有立場沒是非

2018年06月27日 13:34 中時 曹婷婷

面對名嘴、氣象專家屢抨擊台南治水無效，台南市代理市長李孟諺27日主持市政會議以水利專家身份，痛批外界部份言論「只有立場，不論是非」的批評，對市府團隊及台南民眾都不公平。

李孟諺有感而發指出，瞬間強降雨以及持續豪雨對排水系統的威脅，無論在何處都會造成嚴重災情，事實上，這次除了台南，新北及台北也遭受類似衝擊，積淹水程度甚至比台南還嚴重，卻未見蓄意批評人士有任何責難之詞，厚此薄彼，不但打擊台南行政及防災團隊努力，這種只有立場，不論是非的心態，也將重挫社會的信任。

他說，因應豪雨威脅，市府6度調整應變中心層級因應，所有內外勤同仁不眠不休守護民眾，將損失降到最低。台南市政府也透過圖表呈現，指這次豪雨在雨勢最大的三爺溪流域，無論淹水面積、範圍及時間，都遠比降雨量類似的2005年0612少，顯見治水成效。

南市府更列出具體數據指出，這次降雨量（107年0620豪雨），與縣市合併前的2005年0612豪雨類似，主要降雨集中的三爺溪排水周邊，護岸未加高前每次豪雨即溢堤，因而受影響的仁德中正路、工業區、太子廟一帶、以及崑山科大週遭來比較，當年積淹水面積達585公頃，有2523戶積淹水（30公分以上），深度平均為0.7公尺，積水長達1天。

對照今年豪雨類似雨量，全市僅16戶低窪住家進水，甚至雨量最大時，也僅在路面出現小於0.3公尺以下短暫積淹水，道路積水面積小於10公頃，重點是，雨勢稍緩後立即消退，沒有積水。

(中時 )