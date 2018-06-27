中市府赴加拿大ICLEI世界大會 大力宣傳花博

2018年06月27日 13:35 中時 盧金足

低碳辦公室執行長王岳彬（右三）邀請各國城市代表參觀台中花博，成功拓展國際外交。（圖／台中市府提供）

台中市府低碳辦公室執行長王岳彬（右二）率團參加在加拿大蒙特婁舉行的地方政府永續發展理事會(ICLEI)世界大會會議，分享台中低碳城市經驗。（圖／台中市府提供）

台中市政府於6月19日至25日率團參與在加拿大蒙特婁舉行的地方政府永續發展理事會(ICLEI)世界大會，與全球城市分享推動綠色運輸、水湳智慧城、綠柳川整治等市政的成果與經驗，獲得國際肯定。同時，市府也特別在城市展覽區播映台中花博宣傳影片，邀請各國城市代表參觀台中花博，成功拓展國際外交。

今年由低碳辦公室執行長王岳彬率團參加會議，分享台中低碳城市經驗，成功與多國城市進行深度交流，包括不丹延布、日本京都、英國倫敦、德國多特蒙爾、紐西蘭奧克蘭、菲律賓Munoz city、義大利佛羅倫斯等多個城市。

王岳彬指出，市府以溫室氣體減量及氣候變遷調適兩面向為主軸，推動綠色運輸、水湳智慧城、綠柳川整治以及8年百萬棵樹等政策，比如外埔綠能生態園區，規劃透過廚餘及稻桿發電，減少廚餘惡臭及露天燃燒造成的環境汙染，也降低燃燒化石燃料所產生的溫室氣體排放；此外，綠柳川整治不僅打造舊城區觀光新亮點，也賦予台中海綿城市防汛功能。

市府代表團與奧克蘭議員Wayne Walker進行姊妹城市對談，針對兩城市的低碳交通議題彼此交換意見。王岳彬說，台中MR.B&B計畫將利用捷運、鐵路、公車與自行車，在大台中地區打造複合式交通網，提高大眾運輸工具搭乘的便利性，達成節能減碳效果。同時也積極更換電動公車，目前市內已有85輛電動公車，為全國最多。

奧克蘭議員Wayne Walker對台中正在實施的政策及執行經驗感到十分驚豔，表示將盡力促進奧克蘭與台中各方面的經驗交流，並於花博期間造訪台中，一同共襄盛舉。

此外，市府代表團也於城市展覽區中播映台中花博宣傳影片，張貼綠色花博理念的海報，透過花博核心GNP(綠色生產、自然生態、人文生活)概念，結合這次會議的永續發展精神，廣邀各國代表人物至台灣參觀台中花博，讓世界看見台中的美好和實踐綠色理念的力量。

(中時 )