市議員楊典忠促山手線鐵路沿線文資要普查

市議員鄭功進（左一）及楊典忠（右二）、賴佳微（右一）等，27日於市議會中為文化資產向市長林佳龍（左二）請命！（陳世宗攝）

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台中鐵路高架化工程施工以來，文化資產搶救案例不斷！市議員楊典忠等人總質詢時，要求市府應儘早進行山手線（即海線鐵路）沿線文化資產調查研究，以免造成文化資產不可逆的破壞。市長林佳龍表示，市府將全力執行相關文資保護及再利用，讓鐵道不僅是交通線、也是連結過去和未來的文化線。

楊典忠指出，中央在興建山線鐵路高架化（豐原到台中大慶）工程時，從開工以來都在搶救文資，連通車後還在搶救文資；包括台中火車站周邊碉堡群、宿舍群、倉庫群、機關車庫檢修溝、清代三合院遺跡、甚至周邊老樹等，亡羊補牢造成難以挽回的破壞。

賴佳微說，海線鐵路雙軌高架化工程務必融入在地文化歷史元素，如果山線鐵路在規畫前有進行文化資產調查，就不會完工後的橋下空間至今還是荒地；「留住一棟古蹟、歷史建築比多蓋很多新建築物來得重要」，文化治理應朝活化再利用，讓民眾可找到在地記憶與靈魂。

鄭功進認為，文化資產與環境生態調查都是公共工程先行調查的重要部分，一旦破壞都會造成不可回復的後果，對於橋下空間活化再利用；他建議可以參與式預算方式提供周邊住民參與。

交通局長王義川說，對於交通部針對文化資產定義與界定範圍，市府會再與交通部討論；就山手線沿線文化資產保存工作，市府責無旁貸依相關法令進行調查與保存。文化局長王志誠說，預定7月可針對清水、沙鹿、梧棲一帶有形文化資產進行普查作業，盡力做好文資保存。

(中時 )

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