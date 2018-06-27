美專家：台海兩岸持續僵持 前景堪憂

2018年06月27日 14:14 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網27日報導說，大陸海軍艦艇又出現在台灣附近海域。大陸官媒26日稱，這是要測試軍艦及航空、海防部隊的軍事訓練能力。一段期間以來，大陸加大對台灣施壓而在台灣周邊增加軍事活動，讓許多人擔憂台海兩岸關係持續僵持的後果。

25日，在華盛頓智庫「史汀生中心」為紀念該中心不久前病故的兩岸事務專家容安瀾（Alan Romberg）舉行的座談會上，前美國國務院東亞副助卿、普林斯頓大學中國與世界政治項目主任柯慶生（Thomas Christensen）與哈佛大學費正清中心台灣工作小組召集人戈迪溫（Steve Goldstein）教授，都對台海兩岸關係的未來感到悲觀。

據報導，曾在小布希政府任內處理過陳水扁與北京困難關係的柯慶生說，蔡英文與陳水扁極為不同，蔡英文是以溫和、謹慎和不挑釁方式推動台灣利益，但問題在於大陸堅持要她接受九二共識，不僅固執地不願與蔡英文對話，而且還加大對台灣的軍事外交施壓，因此他對2020年下一次台灣總統選舉時的台海情勢感到擔憂，因為大陸認為自己更強大、更富有而更具自信，而台灣卻沒有充分的軍事準備。

柯慶生說，大陸很清楚，它在贏得台灣民心的做法上已「慘敗」，因此蔡英文的民調就算不高，也還是高於任何國民黨人，一旦國民黨在強大競選壓力下無法維持一中原則，或是選輸，屆時台灣將沒有一個政黨推行它的一中原則，北京當局將對台灣情勢非常不滿和悲觀。如果國民黨仍然維持一中原則，民進黨可能會變得更「綠」，以凸顯它與國民黨的立場，這也會使得北京對台灣更加強硬，因此各種趨勢都指向兩岸關係困難的前景。

為此，柯慶生提到，台灣必須強化防衛能力，但全募兵制將使得台灣弱化，不是一個能讓台灣加強不對稱能力的適當做法；尋求購買昂貴的戰機，也不是善用台灣有限資源的最佳方式。

柯慶生指出，維持台灣的民主、安全、繁榮是美國的利益所在，但如何達到這個目標，在美國的政策辯論上有各種不同意見。

目前仍然為國務院政策計劃處提供諮詢的柯慶生說，在美國對台政策的政治辯論中普遍存在一個共識，那就是「每一個人都愛台灣」。他說，在美國，很少有人「反台灣」（anti-Taiwan），也很少有人「親中國」（pro-China），尤其是在談及台灣時。但是對於「如何表達對台灣的愛」，人們的看法卻存在「巨大的分歧」。

據美國之音報導，柯慶生認為，愛台灣就必須考慮到如何使台灣更強大、更安全，有些人「愛死台灣」（love Taiwan to death），但卻不去思考愛台灣的做法可能引發的戰略影響，有時它們甚至可能為台灣帶來災難，例如美國軍艦到台灣港口停靠，他就看不出這對台灣會有什麼好處。

以美國軍艦到台灣停靠的問題為例，柯慶生就認為，這「純粹是象徵性」，沒有任何實質上的好處，「它幾乎可以確定會引起某種負面反應，即使不是對台灣動武，也會是中國大陸的負面反應，讓台灣的安全更糟，而不是更好。」

他說，台灣不是一個「議題」，不是一個「問題」，也不是一個「麻煩」，而是一個「奇蹟」，這個奇蹟必須受到保護，因為台灣是地區的模範，當大陸一再強調多黨政治是西方觀念、西方制度，不適用於大陸時，「台灣就是一個活生生的例子」，證明大陸威權統治者的錯誤想法。

另外，哈佛大學的戈迪溫教授表示，兩岸目前正處於「僵持惡局」，大陸因為不信任蔡英文而為兩岸對話設立前提，把它和馬英九政府之間的九二共識，附上更為強硬的一中原則及反台獨等條件，使得蔡英文政府難以接受，雙方沒有任何談判空間，至今也都沒有意願探索可能的妥協方案，現在「只能依賴台灣的謹慎與北京的耐心來維持現狀」，因此令人對兩岸關係難以樂觀。

不過戈迪溫也認為，大陸目前對台政策相互矛盾，一方面想要贏得台灣民心而推出許多優惠和獎勵措施，但另一方面卻又不斷對台灣施壓，這種一軟一硬使其作用「幾乎相互抵銷」，如何能贏得台灣民心？

據報導，史汀生中心為紀念容安瀾，特別將他過去多年來在史丹福大學胡佛研究所《中國領導觀察》期刊上關於台海兩岸關係的文章集結成冊，戈迪溫與柯慶生都提到容安瀾致力於讓更多人瞭解兩岸關係所作的努力，台灣駐美代表處副代表薛美瑜當天也到場，對容安瀾為兩岸關係所做出的貢獻表達敬意。

(中時 )