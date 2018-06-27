硬闖高美溼地交管區 醉漢飆警三字經

2018年06月27日 14:04 中時 陳淑娥

高美溼地假日已實施交通管制，警方呼籲遊客依規定搭乘接駁車。（翻攝照片）

清水高美溼地因遊客眾多，為維護旅遊品質美堤街已實施交通管制，楊姓男子23日酒後駕車，因不想繞路硬闖管制路段，還對員警口飆三字經，警方將他拉下車壓制逮捕，全案訊後將楊嫌依公共危險、妨害公務、偽造文書等移送法辦。

清水警方表示，25歲楊姓男子於23日下午3時，酒後駕駛自小客車從三順路、美堤路口進入欲前往護岸路，見員警實施管制，仍不聽從指揮硬闖管制路段。

高美派出所長李財安及警員陳俊揚於高美路、美堤街口將自小客車攔下，發現楊男全身酒味，楊不但不配合下車接受盤查，雙手更是緊握方向盤，還對員警辱罵三字經等不雅字句，在場員警合力將他拉下車壓制逮捕，楊嫌酒測高達0.67MG/L。

警方表示，楊男冒用胞兄名字，並於酒測單上簽名，員警事後查證戳破謊言；楊嫌供稱當天在家護下3瓶啤酒後，原想由三順路、美堤街口前往護岸路看哥哥釣魚，未料，該路段已實施管制，又不想繞遠路才貪圖方便硬闖管制路段。

全案訊後將楊嫌依公共危險、妨害公務、偽造文書等罪嫌移法辦；另外，闖入管制路段部分將開罰900至1800元。李財安呼籲，高美溼地美堤街於例假日、國定假日14至20時禁止汽機車進入，請民眾依規定至第二停車場搭乘接駁車。

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(中時 )