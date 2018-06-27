竹市吹運動休閒風 大魯閣湳雅廣場開幕

2018年06月27日 14:17 中時 徐養齡

新竹市長林智堅（中）、大魯閣董事長蔡明璋（左二）27日為大魯閣湳雅廣場剪綵開幕。（徐養齡攝）

大魯閣湳雅廣場引進室內木質地板籃球場，深受年輕人喜愛。（徐養齡攝）

斥資10億元重金打造的新竹市大魯閣湳雅廣場，27日在市長林智堅、大魯閣董事長蔡明璋等人見證下，正式剪綵開幕，林智堅感謝大魯閣在6都外優先投資新竹市，市府積極營造優質投資環境，同時充實市民生活機能。

大魯閣湳雅廣場標榜是新竹市首座複合式運動休閒廣場，在賣場內闢建大型室內籃球場、流冰場、棒壘球打擊場等，另搭配多元平價美食，成功擄獲青壯家庭居多的竹科人目光，5月間啟動試營運至今，繳出亮眼成績單。

林智堅表示，新竹市民消費能力在全台名列前茅，市府為讓民眾擁有更佳的生活機能，積極營造優質投資環境，吸引國內外大型企業投資，大魯閣集團在非6都之外，率先投資新竹市，活絡了地方商機，也對有意願來搶灘的企業，樹立具指標性的風向球。

大魯閣湳雅廣場由大魯閣商場事業與大潤發流通事業共同投資，斥資10億元打造地下4層、地下1層的複合式商場。大魯閣有別於竹市其他賣場，引進多元運動硬體，美食也與其他商圈做出區隔，因此順利吸引80家各式品牌進駐。

產發處表示，大魯閣湳雅廣場為新竹市創造550個工作機會，是市府振產業商機的成功案例之一，統計過去1年來，共有924家公司及1410家商號在新竹市設立，較2016年各成長26.5％及12％。

(中時 )