太扯！ 美機長誤稱劫機 害乘客無辜驚魂2小時

2018年06月27日 14:34 中時電子報 李靖棠

據美國紐約郵報（New York Post）報導，航空驚魂鬧劇層出不窮，紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）今驚傳一次因口誤造成的「劫機鬧劇」，不但造成機場和警方高度戒備，也讓機上百餘名無辜經歷了一場驚魂記。一架隸屬於捷藍航空（JetBlue）、編號1623次的客機，從洛杉磯飛往紐約途中，在與塔台廣播聯繫時出現問題，機長誤觸象徵「劫機」的指示，讓甘迺迪機場被迫做出最壞打算。

在班機降落以前，大批荷槍實彈的紐約警方、消防人員和多種機具，全部在跑道一旁集結，等到班機停穩後，警方立刻登機進行搜捕，甚至有乘客拍下全機人員高舉雙手「投降」的照片，嚇壞不少乘客。而在徹底檢查和溝通後，將近2小時的驚魂、最終以平安落幕，百餘名乘客才緩緩離開飛機。

Woah. My worst nightmare. @Delta JFK to LAX right now, honestly thought we were going to die. I AM ALIVE THANK GOSH I MEDITATE U GUYS what is going on 😩😩 pic.twitter.com/6RVxy9HC4t — Alexa Curtis (@Alexa_Curtis) 2018年6月27日

100s of people waiting to figure out how to get to LA now due to this crazy situation on @JetBlue what an experience 😞☹️ pic.twitter.com/4k6GFKIkKY — Alexa Curtis (@Alexa_Curtis) 2018年6月27日

雖然機場方面稍後表示，「我們確認，該客機並無任何威脅。」但相關單位仍不敢大意，包含國土安全部（Department of Homeland Security）、聯邦調查局（FBI）和聯邦航天署（FAA）都介入調查，勢必查清楚，究竟只是誤會造成的鬧劇，或可能另有隱情。捷藍航空也承認，此次鬧劇是一場錯誤警報，當時仍在飛行中的機師，因為對講機出問題，造成誤觸的假警報無法即時撤回，才會引發這次的驚魂事件。

I don’t know what’s going on, but something is #JFK pic.twitter.com/DsXOzS4Rox — Shaq (@ShaquilleAKhan) 2018年6月27日

#BREAKING New video shows cops entering the #Jetblue plane at #JFK. According to its tail number, appears to be flight 1623 to #LAX, departed gate just before 7:30 but never left ground. #B61623 #abc7ny #PAPD #JFK pic.twitter.com/R7w4sf2XYb — Josh Einiger (@JoshEiniger7) 2018年6月27日

捷藍航空是一間總部設於紐約、美國營運相當成功的低成本航空，這趟充滿驚魂的航班，從西岸的洛杉磯直飛紐約，使用A321型客機，當天機上共有158人登機。不少乘客在「劫後」下機時，將機上的影片、照片和心得分享至推特，一名名叫東尼的乘客表示，「十多名全副武裝的警察登機檢查，拖延了1小時半以上，我們才終於能順利下機！」另一位乘客克提斯一度擔心自己會陣亡，最後順利離開飛機時，激動地感謝上天。

I’ve never been told to put my hands up on any plane, but this happened on our @JetBlue plane back to LAX!! Super scary moment as the swat-like team came down the aisle, guns out. #jetblue pic.twitter.com/yHjjpdsuSb — Daniel Cruz (@DanielRoyCruz) 2018年6月27日

由於相關單位仍在調查階段，故外界也尚不知道，該機機長和機組人員是否會被責罰，而造成旅客高度驚魂的航空公司，也尚未表示，將如何補償乘客們的損失。

(中時電子報)