大大人奉茶館揭牌開幕 整合資源提供長照服務

2018年06月27日 15:08 中時 王文吉

台中市議員張雅旻（左一）、立委洪慈庸（左二）、市議員張立傑（右三）及神岡區長王基成（右二）等出席揭牌儀式。（王文吉攝）

台中市議員張立傑向長輩奉茶。（王文吉攝）

立委洪慈庸向長輩奉茶。（王文吉攝）

超高齡社會來臨，大大人長期照護關懷協會配合台中市府推動長照2.0，於台中市神岡區創立「大大人奉茶館」，提供「看得到、找得到、用得到」的優質長照服務。協會理事長洪佳蓉表示，希望長輩從參與活動到自主活化，與社會連結，貢獻所長，活出人生新價值。

「大大人奉茶館」27日開幕，立委洪慈庸、市議員張立傑、張雅旻、羅永珍等皆出席揭牌，並為老人奉茶；理事長洪佳蓉表示，大大人奉茶館以服務潭雅神區的老人為主，提供茶飲、關懷規劃、居家服務、照顧者喘息、健康促進課程、共餐及社區人才培育等，甚至到府幫低收入戶或老人規劃長照及政府補助項目。

洪慈庸表示，中央今年編列近200億的長照2.0預算，希望真的可以落實到地方，尤其神岡區的老年人口偏高，樂見「大大人奉茶館」長照據點服務老人家；台中市政府的長照據點最多，在台中的長輩受到很多的關心，鼓勵市府繼續努力及加強，讓台中市成為老人的天堂。

神岡里長王百瀛說，該協會原本開辦關懷據點，安排老人參與課程學習及運動，1名老人家原本都要靠安眠藥助眠，參與活動後再也不用吃藥就一夜好眠，開設「大大人奉茶館」擴大服務，真的很好，可延緩老人失智等問題。

神岡區長王基成說，目前老人的分布為健康7成、亞健康2成及失能失智1成，希望透過長照等服務，讓健康老人提升至8成。衛生局專委陳淑芬表示，全台22縣市唯有台中市有這樣大大小小的照顧生活館，市長期待在全市1區1館，民眾有需要就可到此咨詢，台中市在市長帶領下，「托老一條龍是活跳跳的一條龍！」

(中時 )