時間銀行政策不可行？ 丁守中：別把人性看得太悲觀

圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北人口高齡化，國民黨市長參選人丁守中推出長照政策，要大力推動志工服務時間銀行，讓人們在健康時擔任長照志工，累積服務時數，未來就能提領時數，換別人來照顧自己。沒想到這項政策卻遭台大醫院前副院長王明鉅打槍，批評根本不可能做到。

王明鉅表示，這種銀行最重要的就是信賴，要相信存進銀行裡的時間，銀行有一天會還給你。但現在的政府連幾十年前說好給你的退休金都能收回了，誰敢相信任何政府的承諾？

對此，丁守中則在臉書表示，王明鉅把人性看的太悲觀了，怎能把民進黨政府違反信賴保護原則砍軍公教年金這事，跟有愛心主動奉獻的志工服務時間銀行相提並論呢？

丁守中舉出銀髮志工服務時間銀行在瑞士、北歐、日本成功的案例。那些有愛心的人在原來沒有時間銀行機制時，都已主動出來做志工服務照顧老人了，他們根本不求回報。後來更多的人投入，大家才逐漸演變成志工服務時間銀行，也藉此鼓勵更多有愛心的人投入，另方面也對有愛心投入的前輩給予應有回報。

丁守中表示，臺灣的民眾未來將請不起也請不到外勞，而政府長照資源預算又嚴重不足，除了王明鉅所建議的保持自己健康外，人還是有老病需人照顧的時候。自己年輕時多一分愛心付出，也換到自己老年時别人愛心的照顧，有何不好？

丁守中也表示，時間銀行一定要建立在互相信賴的基礎上，所以這個政策將來會以區塊鏈資料處理方式在大家最有信賴的社區、社團𥚃面發展，讓有愛心的人大家發揮愛心互相扶持，補政府長照的不足。

丁守中提到，前衛生署署長楊志良早已在台北推動［全民造福時間銀行］，所有參加的愛心志工還得參加120小時專業訓練及實習，才可取得照顧服務資格。目前完成訓練的照服志工已達近百人，而全國衆多愛心志工團體也已在今年六月八日成立全民造福時間銀行聯盟，由楊志良擔任理事長，而丁守中他本人也將去參加志工照顧服務受訓及實習。

(中時電子報)

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