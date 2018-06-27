新住民難取得身分證？內政部：殊勳歸化僅10天 還要怎修法

2018年06月27日 15:07 中時 張理國

新北市長朱立倫痛批「台灣法令全世界最排斥新住民」，新住民要取得台灣身分證極困難，許多對台灣貢獻良多的神父，在台灣長達30、40年，直到最近才拿到身分證，真的是很丟臉的事情，呼籲政府應徹底修法。內政部戶政司長張琬宜表示，只要當事人對台灣有貢獻，符合殊勳歸化要件，10天就可以完成歸化程序取得身分證；法令已大幅放寬，還要怎麼修呢？

張琬宜說，按照2016年12月21日修正前的舊法，殊勳歸化必需放棄國籍，部分人士可能因此不願申請歸化，但修法後，只要對國家有特殊貢獻者，已經不需放棄原國籍，而以殊勳申請歸化者，不用受居留時間限制；法令已大幅放寬，還要怎麼修呢？

張琬宜表示，目前已有許多縣市替長期貢獻台灣的神父、修女申請殊勳歸化，基本上都沒有困難，而且審核流程都加快，這是因為內政部長葉俊榮十分重視殊勳規劃，為感謝這些對台有貢獻者，差不多10天就可以完成歸化。一般而言，當事人向所在地戶所提出申請，再送到內政部審查，只要符合認定要，內政部就會許可。

內政部也說，為協助有意願歸化台灣的外國人士，內政部也發文也給縣市政府，了解轄內外國人長期貢獻台灣者，若有意申請歸化，縣市政府應會同戶所及移民署同仁，主動拜會當事人，並協助殊勳歸化事宜。

(中時 )