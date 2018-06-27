情殺案頻傳 婦團痛批家暴防治基金形同虛設

2018年06月27日 14:49 中時 鄭郁蓁

國內連日來駭人兇殺案頻傳，都跟情感有關，代婦女基金會整理今年情感重大凶殺案，發現五分之一曾有家暴紀錄，且五成是情侶關係。學者認為，政府動作還是太慢，對情感教育不重視，情感教育在大學只有零星講座，且預算逐年減少，導治家暴通報案件逐年升高，政府家暴防治基金形同虛設。

現代婦女基金會指出，媒體報導今年1月到5月發生的情感兇殺案件共24件，其中情侶關係佔半數，進一步探究，這些情感兇殺案當中，不少加害者其實有家暴前科或紀錄，且加害者幾乎都是男性。在已知有家暴、申請保護令或交往過程中有毆打被害人紀錄的狀況下，卻還是避免不了悲劇發生，顯示台灣推動家暴預防工作仍相當不足。

現代婦女基金會強調，要防止憾事發生，就必須事先預防，這些預防工作包括情感教育向下扎根；媒體審慎報導，避免引發加害手段模仿風潮；思考是否引進類似英國的「克雷爾法(Claire’s Law)」，對於親密關係加害人有重覆施暴的特性者，民眾有權利申請特定調閱家暴紀錄，以維護自身安全。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯則指出，家暴法原先明定政府應另設家暴/性侵害防治基金，以完善性別暴力防治工作。但2015年起中央政府卻將原有預算充當基金，並未另外專設任何經費，使得防暴基金形同虛設，預算更是年年遞減，從2014年的2億 6千萬，降到2017年2億3千五百萬元。

廖書雯指出，對應逐年升高的家暴通報案件、加害人處遇以防再犯的需求，及歷次修法將目睹家暴兒少、 16 歲以上非同居親密暴力被害人等都納入服務，在服務對象與規模都明顯擴增的狀況下，目前逐年遞減的公務預算根本形同虛設。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，過去政府重視家暴事發後的安置與緊急救援，要求政府急速啟動家暴預防工程，呼籲民眾捐款支持家暴防制與協助工作。

(中時 )