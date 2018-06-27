正義魔人温貞菱 曾做過這些事

2018年06月27日 15:03 中時 洪秀瑛

林哲熹劇中向連俞涵求婚被拒。（公視提供）

林哲熹戲裡打黃鐙輝。（公視提供）

林哲熹戲裡打黃鐙輝。（公視提供）

温貞菱。（公視提供）

温貞菱（左）和連俞涵。（公視提供）

公視時代迷你劇《奇蹟的女兒》週六（6/30）將播出完結篇，劇中飾演「正義魔人」陳雨鵑的温貞菱，無論是為了好友跟主管大打出手、當著廠長的面給人事課長下馬威、寫信給總經理反應工廠不合理待遇，有話直說的氣魄讓觀眾看得過癮。

黃鐙輝飾演的黃文邦則是讓人看了「氣得牙癢癢」，但他從底層往上爬的一席真心話，也讓大家看到角色的另一面。黃鐙輝認為，這部戲很棒的地方就在於，能夠反映每一個階級、每一種人性，「就算壞人做壞事，背後一定有驅使他的原因，那個原因或許是好的。」

無論是陳雨鵑、黃文邦或其他角色，在劇中都可以看到角色多種不同的面向，並非單純的善或惡，導演鄭文堂說，「戲劇角色最迷人之處就是，角色並非從頭好到尾，壞人也不是從頭壞到尾」。温貞菱表示，陳雨鵑這角色雖然正義感十足，很多時候卻會壓迫到身邊的人，讓人覺得「有必要這樣嗎」？坦言這部分跟自己蠻像的。

温貞菱認為，自己的正義感某種程度是受到原生家庭的影響，包括媽媽和姊姊都很有愛心，會去動物繁殖場，將過度生殖導致身體不健康的狗狗帶回家照顧，也因為這樣「對於別人遭遇困難或發生不幸，無法眼睜睜看它過去，必須要做點什麼。」

隨著劇情走向，雨鵑的信是否能順利讓總經理看見；雨鵑跑去跟姚淳耀飾演的人事課長大打出手，卻因而跟好友淑美鬧翻，她們能夠化解心結重新和好嗎？對長官要求使命必達的黃文邦，面對員工的反抗又要如何安撫都引起網友熱烈討論。

《奇蹟的女兒》週六（6/30）晚間9點重播第3集，晚間10點播出第4集完結篇，之後繼續播出1小時由鄭文堂擔任製作人、許筱玟執導的女工紀錄片《工廠之外—女性勞工的心內話》。

(中時 )