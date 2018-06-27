日上班族A公款25億 幕後主使竟是台G奶老鴇

今年4月，刑事局南下高雄將中澤基祥逮捕到案。(林郁平翻攝)

友善列印
中時電子報

日本男子中澤祥基掏空公司25億日圓（約新台幣7億元），遭日本列為重大經濟要犯，日前在台落網，將於7月初遣返日本。據調查，中澤祥基背後的「藏鏡人」，竟是50歲台灣G奶老鴇！

中澤於2014年犯下這起轟動日本的上班族菁英掏空案。當時他在日本知名企業三協株式會社擔任總務課長，利用職務之便偷了公司25億日圓後就人間蒸發，直到今年4月，日本警視廳發現他躲在台灣，函請刑事局約談，才在高雄找到中澤祥基。

據《鏡週刊》報導，只是讓台灣警方跌破眼鏡的是，跟中澤一起被捕的，還有一名台籍女子呂美智，根據日方提供的資料，台灣警方才知道，曾在日本擔任風俗孃的呂女，才是這起掏空案的關鍵。

警方形容呂女，雖然年過50但風韻猶存，長髮及肩、五官深邃、身材非常「有料」，舉手投足帶有魅惑氣息，讓人感覺年輕時一定是個大美女！

呂女赴日前曾涉及多起詐欺案，還遭彰化地院判刑，入監服刑1年。呂女約20多年前赴日發展，在橫濱市若葉町一家風俗店內陪酒，遇到年僅30多歲的中澤。日警研判，呂女了解中澤可經手大筆公司款項，因此刻意接近中澤，直到15年前2人結婚，呂成為「中澤太太」後，便「指導」中澤作帳，將公款慢慢轉入自己的口袋。

(中時電子報)

11年盜25億日幣 來台豪奢洗錢

硬闖高美溼地交管區 醉漢飆警三… 探訪國境之南 2018年東沙生態體…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。