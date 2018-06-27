日上班族A公款25億 幕後主使竟是台G奶老鴇

2018年06月27日 15:01 中時電子報 張達智

日本男子中澤祥基掏空公司25億日圓（約新台幣7億元），遭日本列為重大經濟要犯，日前在台落網，將於7月初遣返日本。據調查，中澤祥基背後的「藏鏡人」，竟是50歲台灣G奶老鴇！

中澤於2014年犯下這起轟動日本的上班族菁英掏空案。當時他在日本知名企業三協株式會社擔任總務課長，利用職務之便偷了公司25億日圓後就人間蒸發，直到今年4月，日本警視廳發現他躲在台灣，函請刑事局約談，才在高雄找到中澤祥基。

據《鏡週刊》報導，只是讓台灣警方跌破眼鏡的是，跟中澤一起被捕的，還有一名台籍女子呂美智，根據日方提供的資料，台灣警方才知道，曾在日本擔任風俗孃的呂女，才是這起掏空案的關鍵。

警方形容呂女，雖然年過50但風韻猶存，長髮及肩、五官深邃、身材非常「有料」，舉手投足帶有魅惑氣息，讓人感覺年輕時一定是個大美女！

呂女赴日前曾涉及多起詐欺案，還遭彰化地院判刑，入監服刑1年。呂女約20多年前赴日發展，在橫濱市若葉町一家風俗店內陪酒，遇到年僅30多歲的中澤。日警研判，呂女了解中澤可經手大筆公司款項，因此刻意接近中澤，直到15年前2人結婚，呂成為「中澤太太」後，便「指導」中澤作帳，將公款慢慢轉入自己的口袋。

(中時電子報)