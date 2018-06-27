往來更便利！ 台韓「互惠使用自動通關」今正式啟用

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台灣與韓國下午在桃園機場簽署「台韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」(MOU)及啟用儀式，內政部長葉俊榮擔任主禮人，由駐台北韓國代表部楊昌洙代表和我駐韓國台北代表部石定大使簽署。國人即日起前往韓國，經註冊後即可開始使用韓國自動通關服務，大幅提升雙方人民入境通關的便利性。

葉俊榮表示，台美去年11月1日啟用雙方人民互惠使用自動查驗通關系統後，內政部即擬定「外籍旅客信賴計畫」（Trusted Traveler Program），成立專案推動與他國在自動通關方面的合作。而台韓達成「互惠使用自動通關」，成為該計畫制定以來的首案外，亦顯示台灣國境安全管理及e-Gate系統與國際標準接軌。

葉俊榮指出，台灣e-Gate於100年起試營運，當時國人使用率3%，截至今日台灣各機場、港口已設置66座自動查驗通關閘門，國人使用率已達51%。隨著台灣使用自動通關的人數增加，不僅節省查驗人員的人力；將可吸引更多的國家與台灣簽署互惠使用協定，並有助提昇台灣國際觀光效能。

內政部表示，台、韓雙邊人民交流日益頻密，106年韓國旅客來台人數已突破105萬人，僅次於中國大陸、日本及香港來台人數；106年台灣民眾訪韓旅客亦將近89萬人；實施臺韓互惠使用自動通關系統，大幅提升臺韓人民入出境的便利性，可望提高雙方人民至對方旅遊的意願，對於促進雙方觀光發展將有實質助益。

內政部指出，國人凡年滿17歲且持有效電子晶片護照，自即日起前往韓國，經註冊後即可開始使用韓國自動通關服務(SeS)。但如果是第一次前往的國人，因為韓國機場的註冊服務點多數是位於機場管制區外，所以入境時尚須經人工查驗通關。建議國人可於入境通關後或出境返回台灣前，預留時間前往註冊，完成註冊者即可使用韓國自動通關服務(SeS)出境，以後再次入出韓國均可使用。

至於韓國人民來台，內政部表示，可到移民署設置於桃園、松山、台中、高雄等機場的27個註冊點（其中14個在管制區內），經申請註冊程序，即可使用台灣自動通關系統(e-Gate)，對韓方民眾亦為一大福祉。

另為加強推廣韓國民眾註冊使用台灣e-Gate，內政部移民署於今日起至7月4日止，派遣移民官至韓國仁川機場進行為期8天的前站註冊活動。韓國旅客可於仁川機場事先進行e-Gate註冊，飛抵台灣後就能馬上使用e-Gate入境，尖峰等候時間約需3分鐘，查驗時間10秒鐘；相較以人工查驗通關的時間(含等候時間)約需10至25分鐘，大幅減少入境通關的時間，對韓國民眾是一大福音。

(中時 )

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