安心住宅動土2個月沒進度？ 花縣府：災民辦理變更設計

2018年06月27日 15:13 中時 張祈

安心住宅專案，建地800餘坪，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅。（資料照，張祈攝）

動土典禮經過近兩個月，建地不見進度，縣府建設處回應，因部分住戶提出調整需求，目前辦理變更設計中，1年內完工應該沒有問題。（張祈攝）

動土典禮經過近兩個月，建地不見進度，縣府建設處回應，因部分住戶提出調整需求，目前辦理變更設計中，1年內完工應該沒有問題。（張祈攝）

為協助206地震受災戶重建永久屋，花蓮縣政府近4月底辦理「安心住宅專案」開工動土典禮，誓言要在一年內興建設備齊全ＲＣ永久屋，事隔近2個月，工程位置仍是荒蕪一片，未見任何動工痕跡，縣府建設處表示，因部分住戶提出調整需求，目前辦理變更設計中，1年內完工應該沒有問題。

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，其中3棟住宅大樓總計191戶災民失去家園，花蓮縣政府推動「安心住宅專案」，4月底盛大舉行動土典禮，建地800餘坪，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅，力拚1年內完工，只是2個月過去了，見地不但沒為起來，也看不到建築資訊，令外界質疑是不是「承諾跳票」。

建設處長鄧子榆指出，永久屋房屋規格約有5、6種，總計有43戶入住，共44間，其中因一名住戶坪數較大，超出規格範圍，經協調後，改以相同規格，設計2間住宅，但仍有多名住戶對設計有意見，由住戶代表代為溝通，目前將辦理變更設計。

「一年完工應該沒問題！」鄧子榆強調，程序上都不是問題，只要住戶與建築師達成共識，縣府在行政程序上給予協助，營造順利的話，還是有機會在一年內完工。

永久屋基地位於新城鄉北埔火車站北側、民有路旁，基地面積約884坪，樓地板面積近1700坪，住戶可依原住宅坪數換取相等大坪數空間，不願入住的居民，則可領每坪11萬元的補助。

(中時 )