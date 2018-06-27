探訪國境之南 2018年東沙生態體驗營

2018年06月27日 15:17 中時 謝明俊

海巡署高雄艦呂艦長親自替學生解說艦上操控設備。〔謝明俊攝〕

東沙海巡分隊負責接駁任務。〔謝明俊攝〕

海巡東沙指揮部歡迎學生到訪。〔謝明俊攝〕

學生前往東沙大王廟參觀。〔謝明俊攝〕

許多學生是第一次射擊。〔謝明俊攝〕

海巡署安排學生在東沙島浮潛，讓學生大呼是難忘的回憶。〔謝明俊攝〕

海巡署安排學生參觀81迫砲射擊演練。〔謝明俊攝〕

由海巡署及海洋國家公園管理處等單位共同合辦的「2018東沙生態體驗營」，第一梯次在6月22日至26日舉行，共有來自全國20所大專學校的男女大學生參加，由海巡署安排搭乘「高雄艦」前往東沙島，主辦單位除了安排學生參觀「東沙大王廟」等島上知名景點設施，在這次體驗營還首度安排浮潛、射擊、火砲操演等項目，讓學生大呼過癮不虛此行。

由海巡署、海管處等單位共同舉辦的東沙生態體驗營，今年已邁入第8年，每年都吸引全國各大專院校學生踴躍報名，學生報名後都須準備參加生態營的計畫書，由學校審核後遴選出爐，但由於每個梯次只能容納20人，所以競爭非常激烈，例如今年獲選參加的學生中，有多人是報名第3次才獲選，並且這些學生都已是大四應屆業生，差一步就失去前來東沙的機會，這些學生能夠獲選都非常興奮。

海巡署主辦本次活動，特別指定目前國內噸位最大的海巡艦「高雄艦」負責搭載全體人員前往東沙，目前高雄艦由艦長呂家富負責指揮，由於高雄艦重達3600噸，航行非常平穩快速，22日下午3時30分由高雄港淺水碼頭出發，歷經18個小時就抵達東沙島外海，再由東沙島海巡分隊派出20噸海巡艇，分2批將學生等人員接駁上岸。由於海象良好，接駁作業相當順利，海巡署東沙指揮部熊指揮官特地帶領弟兄到碼頭歡迎。

主辦單位安排學生在島上停留3天2夜，有充分的時間讓學生了解島上文化傳承及環境生態，其中必去的島上重要景點就是東沙大王廟、島碑、國界碑等，學生在聽聞東沙大王諸多神奇故事時，都露出驚奇表情。

東沙指揮部並安排學生參觀海水淡化廠、發電廠及東光醫院，讓學生了解水電及醫療設備在離島是非常重要的生活資源，在本島是習以為常的資源設備，但在離島卻是珍貴不容浪費。

由於東沙島全島都是由珊瑚礁所形成，全島到處都可見到潔白美麗的珊瑚沙，尤其是海灘全部都佈滿潔淨的白沙，加上乾淨的海水，景色之美不輸給世界其它美麗沙灘，因此，主辦單位在這次生態營中，特別新增浮潛活動，男女學生興奮地衝入海中，跟隨教練觀賞美麗的海底世界，大叫這是有錢也買不到的經驗，真是不虛此行。

海巡署為這次活動還特別安排男女學生參加實彈射擊，參加學生中有政戰學校以及警專的學生，對打靶都不陌生，但其它學生，尤其是女學生都是第一次摸到槍，及打靶，在東沙指揮部幹部親自教導射擊步驟及要領後，多名學生竟然射出滿靶，讓在場海巡官兵大嘆不已，當場招募同學參入海巡行列。海巡署還準備了20機砲及81迫砲的射擊演練，並讓學生實際操作，讓學生留下深刻印象。

整個生態營活動維期5天結束，讓參加的20名學生懷念不已，海巡署也希望透過這些活動安排，讓學生親身體驗，吸引更多有志男女青年加入海巡工作。

(中時 )